  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Enflasyon açıklandı: ABD'li devler faiz indirimi beklentilerini öteledi
Takip Et

Enflasyon açıklandı: ABD'li devler faiz indirimi beklentilerini öteledi

Enflasyon verilerinin ardından yabancı kurumlar yılsonu enflasyon tahminlerinin yanında faiz indirimlerine yönelik beklentilerini de güncelledi. Enflasyonda istenen düşüşün görülmemesiyle faiz indirimleri ötelenmeye devam etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enflasyon açıklandı: ABD'li devler faiz indirimi beklentilerini öteledi
Takip Et

TÜİK’in dün açıkladığı Eylül 2024 enflasyonu yüzde 49,38 olurken, yüzde 50 olan politika faizinde beklenen indirimin gelmesinde de süre uzadı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi sonrasında uzmanlar düşüşte risklere dikkat çekti.

Yabancı kurumlar enflasyon verisinin ardından yaptıkları yorumlarda özellikle faiz indirimlerinde de öngörülerini uzattı.

JP Morgan, TCMB’den faiz indirim beklentisini 2025’e öteledi.

Dev banka, TCMB'den faiz indirim beklentisini ötelediDev banka, TCMB'den faiz indirim beklentisini ötelediEkonomi

Dünya devi bankaların açıklamaları birbirini izlerken, İsviçre’den UBS, TCMB’nin kasımda faiz indirimine başlama ihtimalinin sürdüğünü, ancak daha geç olma riskinin arttığını belirtirken, İspanyol bankası BBVA, ilk indirim beklentisini aralık ayına erteledi.

İngiliz bankası Barclays de indirim tarihinin sonraki aylara kayabileceğine dikkat çekmişti.

ING de açıkladığı raporda, kasım ayında indirim olma olasılığının azaldığını belirtmişti.

Son tahmin Goldman Sachs’tan geldi

Bloomberg’in aktardığına göre, Goldman Sachs, TCMB'den ilk faiz indirimi beklentisini kasımdan ocak ayına erteledi.

Daha önce 100 baz puanlık indirimlerin eylül ve ekim aylarında gerçekleşebileceğini öngören Goldman ekonomistleri, Eylül 2024 PPK toplantısı sonrasında bu beklentilerini Kasım 2024’e ötelemişti.

Enflasyon verileri sonrasında Goldman Sachs da JP Morgan benzeri, faiz indiriminin 2024 yılı içinde olmayabileceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, eylül ayı TÜFE verilerinin ardından Türkiye için yıl enflasyon tahminini yüzde 40'tan yüzde 44'e yükseltti.

Yayınlanan yatırımcı notunta, “Enflasyonda yavaşlama olmaması ve hane halkının satın alma gücündeki erozyonun devam etmesi, aralık ayında daha yüksek bir asgari ücret artışı olasılığını ve gelecek yıl için enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri artı artırmakta" ifadelerine yer verildi.

Morgan Stanley de “risk var” demişti

ABD'li Morgan Stanley, enflasyon verileri sonrasında enflasyon ve faizlere ilişkin tahminlerini güncelleyerek, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Daha önce yüzde 42,4 olan enflasyon beklentisini yüzde 43,5'e yükselten banka, kasım ayında olası bir faiz indirimi ihtimalinin de zayıf göründüğünü belirtti.

Ekonomistler yorumladı: Enflasyonun yüksek olmasının nedeni ne? Faiz indirimi uzaklaştı mı?Ekonomistler yorumladı: Enflasyonun yüksek olmasının nedeni ne? Faiz indirimi uzaklaştı mı?Ekonomi
Dünya devi 3 bankadan TCMB için faiz indirim tahminiDünya devi 3 bankadan TCMB için faiz indirim tahminiEkonomi
İki dev bankadan enflasyon yorumu: Faiz indirimi beklentileri ötelendiİki dev bankadan enflasyon yorumu: Faiz indirimi beklentileri ötelendiEkonomi
Ekonomi
TL depo alım ihalesine 3,77 milyar liralık teklif
TL depo alım ihalesine 3,77 milyar liralık teklif
Tezgahlar palamut ile doldu taştı! Fiyatlar büyük oranda geriledi
Tezgahlar palamut ile doldu taştı! Fiyatlar büyük oranda geriledi
Denemek için ektiler, iki ilçenin geçim kaynağı oldu! 25 bin ton rekolte bekleniyor
Denemek için ektiler, iki ilçenin geçim kaynağı oldu! 25 bin ton rekolte bekleniyor
Maliye'den 500 kuyumcuya baskın!
Maliye'den 500 kuyumcuya baskın!
Konutta paylı satış dönemi başladı! Daireler 20 eşit hisseye kadar bölünebiliyor
Artık daireler 20 eşit hisseye kadar bölünebiliyor
Mücevher sektörünün 9 aylık ihracatı yüzde 14,4 artış gösterdi
Mücevher sektörünün 9 aylık ihracatı yüzde 14,4 artış gösterdi