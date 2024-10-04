Enflasyon açıklandı: ABD'li devler faiz indirimi beklentilerini öteledi

TÜİK’in dün açıkladığı Eylül 2024 enflasyonu yüzde 49,38 olurken, yüzde 50 olan politika faizinde beklenen indirimin gelmesinde de süre uzadı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi sonrasında uzmanlar düşüşte risklere dikkat çekti.

Yabancı kurumlar enflasyon verisinin ardından yaptıkları yorumlarda özellikle faiz indirimlerinde de öngörülerini uzattı.

JP Morgan, TCMB’den faiz indirim beklentisini 2025’e öteledi.

Dünya devi bankaların açıklamaları birbirini izlerken, İsviçre’den UBS, TCMB’nin kasımda faiz indirimine başlama ihtimalinin sürdüğünü, ancak daha geç olma riskinin arttığını belirtirken, İspanyol bankası BBVA, ilk indirim beklentisini aralık ayına erteledi.

İngiliz bankası Barclays de indirim tarihinin sonraki aylara kayabileceğine dikkat çekmişti.

ING de açıkladığı raporda, kasım ayında indirim olma olasılığının azaldığını belirtmişti.

Son tahmin Goldman Sachs’tan geldi

Bloomberg’in aktardığına göre, Goldman Sachs, TCMB'den ilk faiz indirimi beklentisini kasımdan ocak ayına erteledi.

Daha önce 100 baz puanlık indirimlerin eylül ve ekim aylarında gerçekleşebileceğini öngören Goldman ekonomistleri, Eylül 2024 PPK toplantısı sonrasında bu beklentilerini Kasım 2024’e ötelemişti.

Enflasyon verileri sonrasında Goldman Sachs da JP Morgan benzeri, faiz indiriminin 2024 yılı içinde olmayabileceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, eylül ayı TÜFE verilerinin ardından Türkiye için yıl enflasyon tahminini yüzde 40'tan yüzde 44'e yükseltti.

Yayınlanan yatırımcı notunta, “Enflasyonda yavaşlama olmaması ve hane halkının satın alma gücündeki erozyonun devam etmesi, aralık ayında daha yüksek bir asgari ücret artışı olasılığını ve gelecek yıl için enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri artı artırmakta" ifadelerine yer verildi.

Morgan Stanley de “risk var” demişti

ABD'li Morgan Stanley, enflasyon verileri sonrasında enflasyon ve faizlere ilişkin tahminlerini güncelleyerek, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Daha önce yüzde 42,4 olan enflasyon beklentisini yüzde 43,5'e yükselten banka, kasım ayında olası bir faiz indirimi ihtimalinin de zayıf göründüğünü belirtti.