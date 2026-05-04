Enflasyon açıklandı: Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor!

Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 Ocak zammının ardından temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle memur ve emekliler için maaş zammı hesaplamaları yeniden yapılmaya başlandı.

Milyonlarca memur ve emekli için 4 aylık kritik veri netleşti, geriye sadece 2 aylık verilerin açıklanması kaldı.

Nisan enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94 olmuştu. Nisan enflasyonu aylık yüzde 4,18 olurken, yıllık oran da yüzde 32,37 olarak açıklandı. 4 aylık toplam enflasyon oranı ise yüzde 14,64 oldu.

Kim ne kadar zam alacak?

20 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi temmuz ayında kesinleşen ilk 4 aydaki yüzde 14,64 zamma göre 22.928 bin TL alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı.

İşçi ve esnaf emeklileri temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 4 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 14,64 zammı garantiledi.

Memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu. İkinci altı aylık dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak.

Bu hesaplamalar doğrultusunda, 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,51 kümülatif zam meydana gelecek.