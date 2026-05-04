Enflasyon asgari ücreti eritti: 4 ayda 4 bin lirayı aşan kayıp

DİSK-AR’ın yayımladığı araştırmaya göre, 2026 yılının ilk dört ayında enflasyonun etkisiyle asgari ücrette 4 bin 110 liralık bir kayıp yaşandı. Aynı dönemde en düşük emekli aylığındaki erime ise 2 bin 928 lira olarak hesaplandı.

Mayıs 2026 dönemine ait Enflasyon Bülteni’nde, TÜİK verileri ve çeşitli ekonomik göstergeler üzerinden yapılan değerlendirmelerde, özellikle düşük gelirli kesimlerin artan maliyetler karşısında zorlandığına dikkat çekildi. Analizde, birçok hanenin gıda harcamalarını kısarak bütçelerini kira ve ulaşım gibi temel giderlere yönlendirmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Bültende, TÜİK açıkladığı resmi enflasyon verilerine yer verilerek, yıllık enflasyonun yüzde 32,37, gıda enflasyonunun ise yüzde 34,55 olduğu belirtildi. Fiyatların son bir ayda yüzde 4,18 artış gösterdiği kaydedilen bültende, 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranının yüzde 32,43 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Kayıp 4 bin 110 lira

Raporda yer alan tespitlere göre, asgari ücret yılın dördüncü ayında 4 bin 110 lira kayıp yaşarken, en düşük emekli aylığındaki erime ise 2 bin 928 lira olarak hesaplandı.

Bültende, düşük gelirlilerin harcama alışkanlıklarının değişmek zorunda kaldığı ifade edilerek, "Kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Düşük gelirliler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor" denildi.

En düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin sadece yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4 oldu. Buna karşın en yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8’de kaldı.