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Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı: İşte ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahmini

Anadolu Ajansı Finans'ın anketine katılan 15 ekonomistin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 45,07 oldu.

Haber Merkezi
AA
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Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı: İşte ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahmini
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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti.

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