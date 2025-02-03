Enflasyon beklentileri aştı! TCMB faiz indirimine devam eder mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 seviyesine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,33 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 41,16 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Yabancı ekonomistler açıklanan enflasyon verilerini değerlendirirken; Capital Economics'ten William Jackson, Türkiye'de asgari ücrete yapılan son zamlar ve diğer tek seferlik faktörler göz önüne alındığında bunun beklenen bir gelişme olduğunu söyledi.

Jackson, aylık enflasyon oranındaki yeni gevşemenin gelecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısında 2,5 puanlık bir indirim için kapıyı açtığını söyledi.

Jackson, “Eğer temel enflasyon baskılarının yumuşadığı konusunda haklıysak, o zaman şubat ayında enflasyonda keskin bir düşüş göstermelidir” dedi.

"Nisana kadar daha fazla indirim görebiliriz"

Türkiye konusunda uzman bir ekonomist olan Timothy Ash, bu durumun Merkez Bankası'nın önümüzdeki birkaç ay boyunca art arda faiz indirimlerine gitmesini sağlayacağını söyledi.

Ash, “Merkez Bankası'ndan gelen mesaj oldukça net. En azından nisan ayına kadar daha fazla indirim görebiliriz. Ondan sonrasını takip edeceğiz” şeklinde değerlendirdi.