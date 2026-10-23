Enflasyon beklentilerinde ayrışma: Piyasa yükseltti, vatandaş düşürdü
Merkez Bankası verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ekim ayında piyasa katılımcıları için yükselirken, reel sektör ve hanehalkı için geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ekim ayında bir önceki aya göre 0,19 puan artarak yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a yükseldi. Aynı dönemde reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 0,70 puan azalarak yüzde 32,50'den yüzde 31,80'e, hanehalkının beklentisi ise 1,85 puan azalarak yüzde 45,60'tan yüzde 43,75'e geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da eylül ayına göre 0,31 puan artarak yüzde 16,25'ten yüzde 16,56'ya çıktı.
Yıllık bazda bakıldığında, 2025 yılı ekim ayında yüzde 23,26 olan piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 0,63 puan arttı. Reel sektörün beklentisi 2025 yılı ekim ayındaki yüzde 36,30 seviyesinden 4,50 puan, hanehalkının beklentisi ise yüzde 54,39 seviyesinden 10,64 puan geriledi.