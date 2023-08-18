Enflasyon beklentilerinde bozulma hızlandı

Ali Orhan Yalçınkaya

TCMB’nin finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerini izlemek amacıyla düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi Ağustos ayında enflasyon beklentilerindeki bozulmanın hızlanarak sürdüğüne işaret etti.

Her ay itibarıyla 31’i finansal sektör, 4’ü reel sektör, 11’i ise profesyonellerden oluşan 46 katılımcıya gönderilen anketin, Ağustos ayında 27’si finansal sektörden, 4’ü özel sektörden, 9’u da profesyonellerden olmak üzere 40 katılımcı tarafından yanıtlandığını görmekteyiz.

Enflasyon

Cari ay TÜFE beklentisi bir önceki aya göre 178 baz puan artarak yüzde 5.54 olurken, 2023 yıl sonu beklentisi yüzde 43.8’den yüzde 59.5’e yükseldi.

12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 33.2’den yüzde 42.0’ye, 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise yüzde 19.0’dan yüzde 22.5’e yükseliş kaydetti.

TCMB, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinde revizyona giderek 2023 yılı tahminini yüzde 58.0’e, 2024 yılı tahminini yüzde 33.0’e, 2025 yılı tahminini ise yüzde 15.0’e yükseltmişti.

Faiz ve Döviz Kuru

Anket, 24 Ağustos’ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 17.5’ten yüzde 19.0’a yükseltileceğinin beklendiğine işaret ediyor. Üç ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 22.5 olurken, bir önceki ankette yüzde 20.0 olan 12 ay sonrası için olan beklentinin yüzde 23.0’e yükseldiği görülüyor.

Bir önceki ay 31.4 TL seviyesinde olan 12 ay sonrası için dolar kuru beklentisi 34.6 TL’ye, cari yıl sonu beklentisi ise 29.8 TL’ye artmış bulunuyor.

Cari İşlemler Dengesi - GSYH Büyüme

Bir önceki ankette yüzde 3.7 olan 2023 yılı büyüme Ağustos’ta değişim göstermezken, cari işlemler dengesi için 2023 yılı sonunda 41.6 milyar dolar düzeyinde olan açık beklentisinin 43.6 milyar dolara yükseldiği görülüyor.

Özetle Piyasa Katılımcıları Anketi, bir önceki aya göre enflasyon beklentilerinde hızlı yükselişe işaret ederken, politika faizinde 150 baz puanlık artış beklentisi içerisinde olunduğunu ortaya koyuyor.

2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3.7 ile aynı kalırken, cari açık beklentisi 43.6 milyar dolara yükseldi.