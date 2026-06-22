Enflasyon beklentilerinde sınırlı iyileşme: Reel sektör sabit kaldı, vatandaş geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran 2026 dönemine ait Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlendi.

Verilere göre, Haziran 2026'da 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için bir önceki aya kıyasla 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine geriledi. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine geriledi.

Bir yıl öncesine, Haziran 2025'e bakıldığında piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi yüzde 24,56, reel sektörün beklentisi yüzde 39,80 ve hanehalkının beklentisi yüzde 52,99 seviyesindeydi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran Mayıs 2026'da yüzde 15,60 olarak kayıtlara geçmişti.