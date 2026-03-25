Enflasyon beklentilerinde üçlü yükseliş: Vatandaşın oranı yüzde 50’ye dayandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi aracılığıyla finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini bir araya getiren raporda Mart'ta 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentileri, üç kesim için de bir önceki aya kıyasla yükseldi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 0,07 puanlık artışla yüzde 22,17 seviyesine ulaşırken, reel sektör beklentisi 0,90 puan artarak yüzde 32,90'a, hanehalkı beklentisi ise 1,08 puan artarak yüzde 49,89'a yükseldi.

Yıllık karşılaştırmada ise tüm kesimlerin beklentilerinde belirgin bir gerileme dikkat çekiyor. Mart 2025'te piyasa katılımcılarının 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 24,55, reel sektörün yüzde 41,10, hanehalkının ise yüzde 59,25 düzeyindeydi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Şubat 2026'da yüzde 20,33 olarak kayıt altına alınmıştı.