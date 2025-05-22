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Enflasyon beklentisi işsizlerde ve yaşlılarda artıyor

BETAM, “Bir yıl sonrası ortalama hanehalkı enflasyon beklentisi gerilerken, işsiz ve iş arayanların enflasyon beklentisinde hızlı yükseliş yaşandı” değerlendirmesini yaptı. Yaş gruplarına göre dağılımda da yaş arttıkça beklentinin de yükseldiği görüldü.

Haber Merkezi
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Enflasyon beklentisi işsizlerde ve yaşlılarda artıyor
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BETAM'ın çalışmasına göre, bir yıl sonrasının ortalama hanehalkı enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 61 olurken, işsiz ve iş arayanların enflasyon beklentisinde hızlı bir yükseliş gerçekleşti.

BETAM'ın Research İstanbul ile 2025 Mayıs ayında yapılan anketin değerlendirmesine yönelik raporunda şöyle denildi:

"Bir yıl sonrasının ortalama hanehalkı enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 61 olmuştur. Enflasyon beklentisi dağılımına göre katılımcıların büyük bölümü (yüzde 28,5) bir yıl sonrasının enflasyon oranının yüzde 41-60 arasında olacağını tahmin etmektedir. Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyon oranının mevcut seviyesinden (yüzde 37,9) daha düşük olacağını bekleyenlerin oranı geçen aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 25,2 olmuştur.

Enflasyon beklentisi kadınlarda daha yüksektir. Enflasyon beklentisi kadınlarda yüzde 64,7, erkeklerde ise yüzde 58,8’dir.

Yaşa göre değerlendirme enflasyon beklentilerinin bir önceki aya kıyasla 35-44, 45-54 ve 65 yaş üstü gruplarda yükseldiğini 18-24, 25-34, ve 55-64 yaş gruplarında düştüğünü göstermektedir. Yaş gruplarına göre en düşük enflasyon beklentisi 18-24 grubunda (yüzde 57,3), en yüksek enflasyon beklentisi ise 55-64 grubunda (yüzde 64,7) görülmüştür.

Enflasyon beklentileri iş durumuna göre de farklılık göstermektedir. İş durumuna göre enflasyon beklentileri değerlendirmesi en düşük enflasyon beklentisinin maaşlı devlet çalışanlarında (yüzde 56,3), en yüksek enflasyon beklentisinin ise işsiz ve iş arayanlarda (yüzde 69,7) olduğunu göstermektedir."

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