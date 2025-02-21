Enflasyon, Cem Yılmaz'ı nasıl zengin etti? İzleyici kitlesinin alım gücü 30 yılda eridi!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Cem Yılmaz, Türkiye’de stand-up komedi denilince ilk akla gelen isimlerden... 1995 yılında ilk sahneye çıktığı yıldaki gösterisinin bilet fiyatlarını sosyal medya hesabında paylaşınca 2025 ile karşılaştırmak da şart oldu.

1995 yılındaki gösterinin bilet fiyatını soran sosyal medya kullanıcısına Cem Yılmaz şu cevabı verdi:

“1995'de biletler 50.000 TL idi…”

1995 de biletler 50.000 TL idi… — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 21, 2025

2025 yılında bilet fiyatları

Cem Yılmaz’ın tam 30 yıl sonra 2025 yılında güncel gösterisinin bilet fiyatları ise 850 TL ile 10 bin TL aralığında değişiyor.

Dolar bazında yükseliş yüksek!

5 Ekim 1995'te dolar/TL kuru, paradan henüz 6 sıfır atılmadan önce 49 bin 429 liraydı. Cem Yılmaz'ın gösterisinin bileti 1,011 dolar verilerek satın alınabiliyordu. ABD enflasyonuyla 1995’teki 1,011 doların alım gücü ise günümüzde 2,09 dolara denk geliyor.

2025’te ise en düşük bilet fiyatı dolar bazında (36,40 kur üzerinden) 23,35 dolar ediyor.

Asgari ücretlinin bilet karşısında erimesi

Cem Yılmaz’ın ilk gösterilerinin 50 bin TL olan biletlerinden o dönem 8 milyon 460 bin lira asgari ücret alan bir çalışan 169 adet alabiliyordu. Bugün ise 22 bin 104 TL olan asgari ücretle 850 TL’lik biletlerden 26 adet alınabiliyor.

Biletin altın karşılığı

Gram altın 5 Ekim 1995’te 609.052 TL’ye satılırken, bilet gram altının 12’de biri ya da 0,82 gram altın karşılığın alınabiliyordu.

2025’te (3.430 TL gram altın fiyatı üzerinden) 850 liralık bilet, gram altının 4’te biri ya da 0,25’i ediyor.

Cem Yılmaz, 100 kişilik salondan kazandığı bilet paralarının tamamıyla 1995 yılında 8.2 gram altın alabilirken, bugün ise en düşük bilet fiyatı hesaplandığında yaklaşık 24.8 gram altın alabiliyor. 30 yıllık enflasyon hesaplandığında, Cem Yılmaz'ın izleyici kitlesinin alım gücünün net olarak düştüğü, ünlü komedyeninin alım gücünün ise ciddi yükseldiği görülüyor. Hesaplamada 10 bin liralık VIP biletlerin hesabı yapıldığında, Cem Yılmaz'ın alacağı altın miktarı katlanarak artıyor!