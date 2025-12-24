Enflasyon düzeltmesi 2025 yılı 4’üncü dönemi için uygulanmayacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 587 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2025 yılı 4’üncü dönemine ilişkin enflasyon düzeltmesi yapılmamasını kararlaştırdı.
ANKARA(EKONOMİ)
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde “2025 hesap döneminin dördüncü geçici vergi döneminde kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmuştur” ifadeleri yer aldı.
Geçici 4’üncü dönem için uygulanmaması kararlaştırılan enflasyon düzeltmesi, yıllık bazda yapılacak.
Ancak TBMM’de bekleyen 11’inci yargı paketi kapsamında verilecek bir önerge ile 2025 yılına ilişkin yıllık enflasyon düzeltmesinin de ertelenmesi bekleniyor.