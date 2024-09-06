Enflasyon düzeltmesi isyanı sürüyor: TÜRMOB Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) kısmi ertelenen enflasyon düzeltmesinde, verilmiş beyannameler için de düzeltme yapılmasını öngören düzenlemeye tepkisi sürüyor. Buna ilişkin çıkarılan 563 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu tebliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması amacıyla Danıştay’a başvuran TÜRMOB yöneticileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaparak Bakanlığa siyah çelenk bıraktılar.

Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, 563 numaralı tebliğde muhasebe ve vergi sistemine ciddi zarar verecek hükümler bulunduğunun altını çizdi.

Sorunların anlatılması için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten talep edilen randevunun kabul edilmediğini söyleyen Kartaloğlu, talepler dikkate alınmamasının yanılgı olduğunu ve bundan en büyük zararı da bakanlığın bizzat kendisinin göreceğini bildirdi.

“Camia intihar haberleriyle sarsılıyor”

Meslek mensuplarının kamu yararını gözeterek her türlü fedakarlığı yaptığını ancak bugün sırtlarındaki yükün dayanılmaz boyutlara ulaştığını dile getiren Emre Kartaloğlu, ölçüsüz iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesinin iş/yaşam dengesini olumsuz etkilediğini bildirdi. Durumun bunun da ötesine geçerek insani yaşam haklarının ellerinden alındığını ifade eden Kartaloğlu,

“Meslek camiamız sürekli, kronik hastalıklar, ani ölümler ve maalesef intihar haberleriyle sarsılmaktadır” dedi.

Enflasyon muhasebesi şartları oluştuğu ilk günden bu yana bunun doğuracağı sıkıntıları her platformda dile getirdiklerini aktaran Kartaloğlu, 1 Ağustos’ta düzenlenen mitingde ise mesleki sorunlar yanı sıra düzeltmenin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması gerektiğinin ifade edildiğini hatırlattı.

Verilen beyanname sayısı 1 milyonu buldu

7 Ağustos’ta yayımlanan sirküler ile geçici beyanname süresinin son kez uzatıldığının hükme bağlandığını hatırlatan Kartaloğlu,

“Bu açıklamaya istinaden, meslek camiamız, mesleki sorumluluk bilinciyle gecesini gündüzüne katarak 1 milyondan fazla beyannamenin süresinde verilmesini sağlamıştır” diye konuştu.

İlgili sürenin 6 Eylül’de bir kez daha uzatıldığını, ardından da 50 milyon liranın altında ciroya sahip olanların düzeltme yapmamasının uygun bulunduğunu söyleyen Kartaloğlu,

“2024/2. dönem geçici vergi beyannamelerini veren mükelleflerin defter kayıtlarında bir düzeltme yapma zorunluluğu olmadan beyannamede gerekli düzeltme işlemlerini yaparak enflasyon düzeltmesinden kaynaklı olarak doğan kar veya zararların düzeltilmesi istenmiştir” dedi.

Bu düzenlemeyle meslek mensuplarının emeklerinin yok sayıldığını vurgulayan Kartaloğlu, “Bu Tebliğ ile adeta enflasyon düzeltmesinin de düzeltmesi istenilmektedir” ifadelerini kullandı.

Geriye dönük uygulama içeren tebliğin hukuka uygun olmadığını belirten Emre Kartaloğlu,

“Anılan Tebliğ’in 4. maddesi ile getirilen düzeltme zorunluluğunun hiçbir suretle kabulü mümkün bulunmamaktadır. Tebliğ’le vergi matrahını değiştirecek düzenlemeler yapılması, Kanunda sayılanlar dışında indirim ve istisnalar yaratılması, geçmişe etkili düzenlemeler ile mükelleflerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması, hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edilmesi, defter kayıtları ile beyannamenin bağının koparılması, suç ve cezada kanunilik ilkesi hiçe sayılarak ceza tehdidinde bulunulması tamamen hukuka aykırıdır” değerlendirmesinde bulundu.