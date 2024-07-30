'Enflasyon farkı uygulaması yıl sonuna bırakılmalı'

ESKİŞEHİR

Geçen dönem AK Parti Büyükşehir Belediyesi grup başkanvekili olan iş insanı Murat Özcan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamaya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i etiketleyerek “tüccar haksız yere vergi ödeyebilir” uyarısında bulundu.

Murat Özcan şu görüşlere ver verdi: “Sayın Bakanım, Esnaf ve tüccarın uzun zamandır beklediği enflasyon muhasebesine geçişi sağladığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Fakat arkasından çıkması gereken hala da çıkmayan zaman daraldığı için uyarmamız gereken bir durumu iletmek zorundayız. Bilanço kanun gereği yıllık çıkar ama üç aylık peşin vergi döneminde de bilanço çıkartılıp enflasyon farkının vergi talebi beraberinde birçok hatayı da getirecektir. Birincisi Mali Müşavirler bu iş yükünü kaldıramaz ve hatalı bilanço vermek durumunda kalabilirler ki sonuçta ceremesini tüccar çekecektir. İkincisi üç aylık dönem içinde alınıp satılmayan mal kar gibi gözüküp tüccarın haksız yere vergi ödemesine sebep olacaktır. Başka birçok komplikasyonu olacak bu duruma müdahale etmenizi ve enflasyon farkı uygulamasını yıl sonuna bırakmanızı talep ediyoruz.”