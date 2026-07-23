Memur emeklilerinin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu

Temmuz ayı maaş düzenlemesi kapsamında emeklilere ödenecek maaş farkı netleşti. Zamlı aylıkların geçerli olduğu 1-14 Temmuz dönemine ilişkin fark oranı yüzde 6,09 olarak belirlendi.

Fark ödemesinin ne kadar olacağını merak eden emekliler hesaplamalarını sürdürürken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaş farklarının 24 Temmuz 2026 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 24 Temmuz 2026 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

Maaş farkları netleşti

"Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13 bin 500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; 3 aylık maaş farkı tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 Milyar TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.".