Enflasyon ihracatçıyı da vurdu, rakiplerinden yüzde 40 pahalı oldu

İMAM GÜNEŞ – İSTANBUL

Türkiye’nin 6 aylık ihracat performansını değerlendiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kur seviyesinin enflasyonun oldukça altında kaldığını belirterek, ihracatçıların rekabetçiliğini kaybettiğini vurguladı. Rakiplerinden yüzde 40 pahalı durumda kaldıklarına dikkat çeken Gültepe, kur ile enflasyon arasında en az 5 puanlık makasın aşılmaması gerektiğini söyleyerek, dolar/TL seviyesinin de bugün en az 37 olması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye ihracatı yılın ilk yarısında hedefl ediği yüzde 10 büyümenin altında kalırken, rekabetçiliğin kaybedildiğini vurgulayan ihracatçılar bu durumun sonuçta etkili olduğunu belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracattaki güncel sorunları ve ekonomi yönetiminden beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşen toplantıya TİM yönetim kurulu üyeleri ve sektör konseyi başkanları da katıldı. Yıl sonu için hedefl enen 267 milyar dolarlık hedef için ihracatçının yüksek maliyet düşük kur kıskacından çıkarılması gerektiğini söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin dolar bazında rakiplerinden minimum yüzde 40 pahalı kaldığını işaret etti. Bunun neticesinde Türkiye’nin rekabetini kaybettiğini ifade eden Gültepe, “Üretim ve ihracata dayalı büyüme hikayesinden bahsetmek mümkün değil çünkü makas giderek açılıyor. Türkiye’de finans maliyetleri çok yüksek. Yüzde 50 faizin konuşulduğu yerde ihracatçılar Eximbank üzerinden yüzde 37 ile yararlanabiliyor ancak kurun sabit kaldığı yerde yine de yüksek kalıyor. Girdi maliyetleri, finansman, teknik engeller ve mevzuat, gümrük birliği ve aralar, üretim ve yatırım, ihracatçıların en fazla yaşadığı sorunlar” dedi.

“Dolar/TL en az 37 olmalı”

Kurun enflasyona paralel hareket etmesi gerektiğine değinen Gültepe, kur ve enfl asyon ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Türkiye, zorlu bir enfl asyonla mücadele sürecinden geçiyor. Özellikle dar ve sabit gelirli kesimi zorlayan hayat pahalılığına karşı her türlü desteği vermeye hazırız. Enfl asyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürmek için ihracat tek ve en etkili yol. Ülkemizde daha önceki dezenfl asyon süreçlerinde ihracata ağırlık vererek ekonominin soğumasını, üretimin yavaşlamasını, çarkların durmasını önlemiştik. Bugün de yine aynı anlayışla sorumluluk üstlenmeye hazırız. Değerli veya değersiz TL kimsenin işine yaramaz. Kur enfl asyona paralel hareket etmeli, enfl asyonla kur arasındaki fark 5 puandan fazla olmamalı. Aksi halde sıkıntılar devam eder. Enfl asyon yüzde 50 ise kurda yüzde 45 artış olsun diyoruz. Bugün dolar/TL kurunda minimum seviye en az 37 olmalı.” Ekonomi yönetinin tüm platformlarda ihracatçılar için imkan ve olanakları sağlamaya çalıştığından bahseden Gültepe, “Enfl asyon probleminden dolayı herkes gözünü enfl asyona çevirdi. Dolayısıyla ihracatçılara destek noktasında zihniyette düşünce var ama uygulamada yok maalesef. Bunu enfl asyon problemi tetikliyor. Destek uygulamaları daha fazla olsa daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

“Konkordato sayısı geçen yılı ikiye katlar”

Türkiye’nin rekabetçiliğini büyük ölçüde kaybettiğini, özellikle emek yoğun sektörlerde hasarın büyük olduğunun altını çizen Gültepe, “2023’teki konkordato ilan sayısı bu yılın ilk 5 ayında yakalandı. Yıl sonunda geçen seneyi ikiye katlar. Satışların düştüğü, faizin yüksek olduğu noktada şirketlerinin problemi de artıyor. İlk 6 ayda kimya sektörü yaklaşık 1,2 milyar dolarlık artı sağlarken, hazır giyim 1,3 milyar dolarlık düşüş gösterdi. Kimyanın getirdiğini hazır giyim götürdü. Firmaların rekabetçiliğini artırmamız lazım” diye konuştu.

“İlave vergi kararları alınmadan sektörler ile istişare edilmeli”

Paslanmaz çelikteki ilave gümrük vergisi gibi birçok sektörde benzer durumların yaşandığını ancak fi rmaların rekabetçiliğinin olumsuz etkilendiğini belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Türkiye’de üretilmeye hammadde ve ara malı için yapılan ithalata ilave gümrük vergisi rekabetçiliği doğrudan etkiliyor. Ekonomi yönetimi kendi görüşüne göre yorumluyor. Onların gerekçesi de içeride fi yatların artmaması. Bu anlaşılabilir ancak bunun için de kararlar alınmadan tüm sektör paydaşları ile istişare edilmeli, karar alındıktan sonra kaldırmak için mücadele etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

“Enerji zamları asgari düzeyde tutulmalı”

Mustafa Gültepe, kısa vadede ihracata yeniden ivme kazandırmak için ekonomi yönetiminden beklentilerini şöyle sıraladı:

* Kur enfl asyona paralel hareket etmeli. Kur ile enfl asyon arasındaki fark 5 puanı aşmamalı. Aksi halde sıkıntılar devam eder. * Yurt içinde üretimi olmayan ve talebi karşılamayan hammadde ve ara malı ithalatında vergi yükü hafi fl etilmeli.

* Üretici ve ihracatçıya ilave yük getirecek, rekabetçiliğe zarar verecek düzenlemeler gözden geçirilmeli.

* Üretimde kullanılan elektrik ve doğalgaz gibi enerji maliyetleri koşulların elverdiği ölçüde asgari düzeyde tutulmalı.

* Zor dönemde Eximbank ve İGE A.Ş’nin ihracatçımıza fi nansman desteğini çok anlamlı buluyoruz. Ancak süreci en hasarla atlatabilmemiz ve önümüzdeki döneme hazırlanmamız için daha uygun koşullarda fi nansman imkânları oluşturulmalı.