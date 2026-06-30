Enflasyon korkusu altının peşini bırakmıyor

EVRİM KÜÇÜK

Yılın ilk aylarında tarihi zirvelere ulaşan altın piyasasında rüzgâr tersine döndü. Ons altın geçen hafta Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4 bin doların altını test ettikten sonra yeniden 4.050 dolar seviyesine toparlansa da piyasada satış baskısı devam ediyor. Haftalık bazda yüzde 5,5, aylık bazda ise yüzde 10'a ulaşan değer kaybı, yatırımcıların rotasını yeniden faiz beklentilerine çevirdi.

Petrolde toparlanma altının işine gelmiyor

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden tırmanan gerilim kısa süreli güvenli liman alımları yaratsa da petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte enflasyon endişeleri yeniden ön plana çıktı. Bu durum yatırımcıların Fed'in faiz indirimlerini daha da öteleyeceği beklentisini güçlendirdi. Piyasalar şimdi ABD istihdam verileri ve ISM imalat endeksi gibi göstergelerden gelecek yeni sinyalleri bekliyor.

Artık savaş değil faiz konuşuluyor

Uzmanların değerlendirmesine göre altındaki son düzeltmenin temel nedeni jeopolitik gelişmeler değil, faiz beklentilerinin yeniden fiyatlanması oldu. Fed'in son açıklamalarının ardından tahvil faizleri yükselirken dolar güç kazandı. Bu tablo faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltırken ETF yatırımcılarının da önemli ölçüde kâr realizasyonuna yönelmesine neden oldu.

Altın ETF varlıkları bu yıl %1.5 geriledi

Yılın başında altın rallisini destekleyen ETF girişleri mart ayından itibaren tersine döndü. Küresel altın ETF varlıkları yıl başına göre yaklaşık yüzde 1,5 gerilerken özellikle Kuzey Amerikalı yatırımcıların satışları dikkat çekti. Analistler, güvenli liman talebinin bu kez enflasyon endişelerinin gölgesinde kaldığını ve piyasanın savaş riskinden çok para politikasına odaklandığını belirtiyor.

Merkez bankaları desteği sürüyor

Yatırımcı talebindeki zayıflamaya karşın merkez bankaları altın piyasasının en önemli destek unsuru olmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde resmi kurumlar yaklaşık 244 ton altın alımı gerçekleştirdi. Çin üst üste 19 ay rezervlerine altın eklerken Polonya da en büyük alıcılar arasında yer aldı. Dünya Altın Konseyi'nin son araştırmasına göre merkez bankalarının yüzde 84'ü önümüzdeki beş yılda rezervlerde altının payının artacağını öngörüyor. Yaklaşık yüzde 90'ı ise gelecek 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Bu tablo, kısa vadeli satış baskısına rağmen uzun vadeli yapısal talebin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Fiyat beklentileri düşüyor

Uzmanlar altının uzun vadeli yükseliş hikâyesinin bozulmadığını ancak yukarı yönlü hareketin beklenenden daha yavaş ve daha dalgalı olacağını belirtiyor. Örneğin ING, üçüncü çeyrek ortalama ons altın tahminini 4.850 dolardan 4.300 dolara, dördüncü çeyrek beklentisini ise 5.000 dolardan 4.600 dolara düşürdü. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikaları ve jeopolitik riskler altın için orta ve uzun vadede önemli destek olmaya devam edecek.