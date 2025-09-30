Enflasyon mahkemelik olmuştu! TÜİK-emekli tartışması kızışıyor

  1. Ekonomim
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) düşük enflasyon verileri açıkladığı için milyonlarca işçi, memur ve emeklinin maaşına düşük zam yapılmasına neden olduğu gerekçesiyle mahkemeye verilmişti. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’e hakaret davası açan TÜİK’e Çilesiz de ‘‘5 kuruşluk’ manevi tazminat davası açtı. TÜİK’in, mahkemeden davanın tanıksız görülmesini istediği iddia edildi.

TÜİK yönetimi, TÜİK’i mahkemeye veren Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz hakkında kuruma hakaret ettiği iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Çilesiz’in TÜİK hakkında sosyal medya üzerinden olumsuz yazılar yazarak maddi menfaat elde ettiği iddiası üzerine Çilesiz de TÜİK’e ‘5 kuruşluk’ manevi tazminat davası açtı.

Emekli örgütlerinin tanık olarak dinlenmesi istendi

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Çilesiz, 5 kuruşluk davanın görüleceği duruşmada emekli örgütlerinin tanık olarak dinlenmesini mahkemeden talep etti. Bu amaçla isim listesi mahkemeye sunuldu. Ancak emeklilerle duruşma salonunda karşılaşmak istemeyen TÜİK, mahkemeden davanın tanıksız görülmesini istedi.

"5 kuruşluk davamız tanık deliline dayanıyor"

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in itirazının Türk hukuk sistemine aykırı olduğunu belirterek, “TÜİK yönetimindeki bu paniği anlayamıyoruz. Tanık dinletmek için TÜİK’in rızasına ya da muvafakatine ihtiyaç yok. 5 kuruşluk davamız tanık deliline dayanıyor. Duruşmada tanıklarımızın anlatacakları sayesinde TÜİK’in vatandaşı nasıl mağdur edip yoksullaştırdığını ilk ağızdan mahkeme huzurunda ispat edeceğiz” dedi.

"TÜİK’in enflasyonu gerçekle örtüşmüyor"

Hukuk sistemine göre tanık, davanın tarafları dışında, dava ile ilgili bir vakıa hakkında 5 duyu organıyla edinmiş olduğu bilgiyi mahkemede anlatan kişi olarak tanımlanıyor ve tanık beyanı ‘delil’ niteliği taşıyor. Seyfettin Çilesiz, TÜİK’in enflasyonunun gerçekle örtüşmediğine tanıklık yapmaları için 2 sosyal güvenlik uzmanı ile 4 emekli örgütü temsilcisinin ismini mahkemeye bildirdi.

