Enflasyon martta yüzde 50,51 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,29 artış gösterdi. Yıllık TÜFE ise, baz etkisiyle yüzde 50,51 seviyesine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi, mart ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 2,86 artması yönündeydi. Yıllık enflasyonun ise yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanmıştı.

Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 3,15 artış göstermişti. Yıllık TÜFE ise, baz etkisiyle yüzde 55,18 seviyesine gerilemişti.

TÜİK'in yayımladığı bültende yer alan detaylar şöyle:

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,30 ile eğitim oldu.

2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 52,11 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 62,45 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 113,73 artış gösterdi.