Enflasyon muhasebesine 'yatırım muafiyeti' geliyor

İş dünyasının enflasyon muhasebesi ile ilgili bazı istekleri konusundaki çalışmaların sonuna gelinirken çok yakında yatırım yapan şirketlere yönelik kolaylıkların devreye alınması bekleniyor.

Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre, iş dünyasının enflasyon muhasebesi uygulamasında yatırımlarla ilgili kalemlerin hesaplamadan muaf tutulması yönündeki taleplerinin haklı bulunduğu belirten kaynaklar, konuyla ilgili çalışmaların yakında açıklanabileceğini kaydetti.

İş dünyasının taleplerinin bazıları karşılık buluyor

Enflasyon muhasebesi uygulamasına geçişten sonra bilançolarda özellikle bazı kalemlerde haksız azalış ya da artışların olduğu, henüz tamamlanmamış yatırımların vergi artışına sebep olduğu gibi eleştirileri gündeme getiren iş dünyasının taleplerinin bazıları karşılık buluyor.

Enflasyon muhasebesi, uygulamanın başlamasından bu yana iş dünyası ve piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, en çok istenilen konulardan biri olan 50 milyon liranın altındaki mükelleflerin muaf tutulmasına yönelik talepleri daha önce kabul edilmişti.

29 Ağustos’ta konuyla ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelere enflasyon düzeltmesi hususunda kolaylık sağlandığını bildirmişti.

2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmadığının açıklanması ile yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi söz konusu geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılmıştı.