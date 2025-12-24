Enflasyon muhasebesi fiilen kaldırıldı

CANAN SAKARYA - ANKARA

Verilen önerge ile 2025 yılı geçici vergi dönemleri dahil olmak üzere 2026 ve 2027 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla, şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapılmayacak. Cumhurbaşkanı bunu üç hesap dönemine kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kabul edilen önergeye göre 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri dahil olmak üzere 2026-2027 hesap dönemlerinde, banka gibi finansal kuruluşlar ise 2026-2028 hesap dönemlerinde, şartların oluşup oluşmadığına bakmaksızın enflasyon düzeltmesini uygulamayacaklar.

Cumhurbaşkanı geçici dönemler dahil olmak üzere üç hesap dönemine kadar süreleri uzatmada yetkili olacak.

Maddenin gerekçesinde enflasyon düzemesine ilişkin 2003 yılından bu yana yaşanan gelişmeler aktarıldı.

Teklifin gerekçesi

Teklifin gerekçesinde, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan düzeltmeler sayesinde mali tabloların enflasyondan arındırıldığı vurgulandı. Vergi mevzuatındaki sürekli yeniden değerleme imkânı sayesinde yeni bir düzeltme ihtiyacının azaldığı ifade edildi.

Süreçte mükelleflerden gelen yoğun taleplerin de etkili olduğu, bu sayede hem idari süreçlerin kolaylaşacağı hem de iş dünyasının üzerindeki yükün hafifleyeceği belirtildi.

Kimler yararlanamayacak?

Düzenlemede kritik bir istisna da yer aldı. Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındaki belirli mükellef grupları bu ertelemeden yararlanamayacak. Bu gruptaki mükellefler, geçici vergi ve hesap dönemi sonlarında enflasyon düzeltmesi işlemlerine kesintisiz devam edecek.

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacak bu dönemler, kanuni uygulama açısından şartların gerçekleşmediği dönemler olarak kabul edilecek. Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin tüm usul ve esasları belirleme konusunda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tam yetkili kılındı.