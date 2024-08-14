Enflasyon okul çantasını vurdu: Fiyatlar yüzde 62,5 arttı

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Genel Sekreteri İrem Özkal, toplam 22 kalemden oluşan, her üründen 1 adet eklenen listenin bu yıl 1625 lira gibi bir maliyeti ortaya çıkardığını söyledi.

CNBC-e'ye konuşan Özkal, defter, resim defteri, kalem, silgi, abaküs, oyun hamuru, kuru ve pastel boya, çanta, suluk ve mataradan oluşan listedeki ürünlerin geçen yıla göre yüzde 35 ila yüzde 60 zamlandığını belirterek, "Enflasyonist ortamda çoğu kırtasiye ürününün hâlâ ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz" dedi.

TÜKİD tarafından hazırlanan listede geçen yıl 15 lira olan 60 yapraklı yazı defteri bu yıl 28 lira olarak fiyatlanırken 12'li kurşun kalemin fiyatının 44 liradan 57 liraya, oyun hamurunun fiyatının 50 liradan 75 liraya sırt çantasının fiyatının 300 liradan 500 liraya, beslenme çantasının fiyatının ise 90 liradan 170 liraya çıktığı görülüyor.

Maliyet 3 bin lirayı da bulabilir

Özkal, listedeki ürünlerin kalitesine ve velilerin tercihine göre maliyetin artacağını da söylüyor. Zira ürün sayısı arttıkça ve seçilen malzemeler değiştikçe aynı listenin maliyeti 3 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özkal, bu noktada "Bir sırt çantasını 400 liraya da alabilirsiniz 1000 liraya da. Bu tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre değişir" değerlendirmesinde bulunuyor.

Sahte kırtasiye ürünü nasıl anlaşılır?

TÜKİD Başkanı Vecdet Şendil de kırtasiye ürünlerinde güvenilirlik oranının yüzde 99'lar seviyesinde olduğunu ifade ederek "Sahte ve taklit ürünlerle mücadelemiz sürecek. Tüketiciler ürünlerde 'CE' işaretine ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresine dikkat etsinler. Satın alınan üründen şüpheleniyorlarsa ALO 175 tüketici hattından şikayetlerini iletebilirler" dedi.