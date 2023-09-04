Enflasyon rakamları açıklanıyor

Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin aylık bazda yüzde 7'nin üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici fiyatları temmuz ayında aylık yüzde 9,49 artış göstermişti.

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak.

ENAG yüzde 8,6 olarak hesapladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aylık enflasyonu ağustosta yüzde 8,59 olarak hesapladı. ENAG'a göre 12 aylık enflasyon yüzde 128,05. Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak açıklandı.

İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 8,8

İTO'nun açıkladığı, İstanbul’un aylık enflasyon, yüzde 8,8 ile piyasanın yüzde 7 civarında olan manşet enflasyon beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. İTO verilerine göre; İstanbul'da ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 74,2 ile son altı ayın zirvesinde.