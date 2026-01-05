Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu

  1. Ekonomim
Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükselecek. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak.

