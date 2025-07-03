Enflasyon rakamlarına ekonomistlerden ilk tepki: Bozdur bozdur harca

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, TÜFE aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon oranı yüzde 35,05 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ise tüketici enflasyonu yüzde 16,67’ye ulaştı. Bu sonuçla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında enflasyon farkı uygulanacak. Ancak açıklanan enflasyon verileri, kamuoyunda ve ekonomistler arasında tartışmalara neden olurken ilk tepkiler gelmeye başladı.

Ekonomist Alaattin Aktaş: Bozdur bozdur harca!

Ekonomist Alaattin Aktaş, yıllık enflasyonun yüzde 35,05’e gerilemesini ironik bir dille eleştirdi. "Program(!) çalışıyor, enflasyon düşmeye devam ediyor. Harika!" ifadelerini kullanan Aktaş, ekonomi yönetiminin başarı söylemine göndermede bulundu. Emekli maaş zamlarını da değerlendiren Aktaş, “Bozdur bozdur harca!” diyerek yapılan artışları yetersiz bulduğunu ima etti.

Yılın ilk altı ayındaki TÜFE artışına göre;



Yılın ikinci yarısında işçi emeklilerine yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 enflasyon farkı verilecek.



Bozdur bozdur harca! — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) July 3, 2025

Ekonomist İris Cibre: TÜİK aylık 1,37, yıllık 35,05, hadi oradan

Ekonomist İris Cibre, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine sert tepki gösterdi. Aylık enflasyonun yüzde 1,37, yıllık oranın ise yüzde 35,05 olarak duyurulmasına tepki gösteren Cibre, “TÜİK aylık 1,37, yıllık 35,05, hadi oradan” ifadelerini kullandı.

Cibre, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Haziran ayı verilerine dikkat çekerek, aylık enflasyonun yüzde 1,77, yıllık enflasyonun ise yüzde 44,38 olarak açıklandığını hatırlattı. Ankara’da ise aylık artışın yüzde 4,08, yıllık artışın da yüzde 37,60 seviyesinde gerçekleştiğine vurgu yaptı.

“Her ay 10-15 dakika geç yüklemek nedir acaba?”

Açlık sınırının 26 bin 115 TL’ye yükseldiğini belirten Cibre, TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranıyla emekli maaşlarının yalnızca 16 bin 880 TL’ye çıkacağını ifade etti. Ayrıca, TÜİK’in özel kapsamlı TÜFE göstergelerini her ay geç yayımlamasını da eleştirerek, “Her ay 10-15 dakika geç yüklemek nedir acaba?” sorusunu yöneltti.

TÜİK’in Haziran ayı verilerine göre enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık ise yüzde 35,05 olarak açıklandı. Yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 16,67’ye ulaştı. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67, memurlar ise yüzde 15,57 zam alacak.

Ancak açıklanan veriler, ekonomistler arasında tartışma yarattı. Ekonomist İris Cibre, TÜİK’in rakamlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Ankara verileriyle örtüşmediğine dikkat çekerek, “Hadi oradan” sözleriyle tepki gösterdi.

Sevgili TÜİK

Her ay, özel kapsamlı tüfe göstergelerini 10-15 dk geç yüklemek nedir acaba? — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) July 3, 2025

Prof. Dr. Emre Alkin: Eksi çıkarmadıklarına dua edelim

Prof. Dr. Emre Alkin ise çekirdek enflasyonun TÜFE'nin üzerinde çıkmasına dikkat çekerek, “Eksi çıkarmadıklarına dua edelim” dedi. Verimetrik tarafından paylaşılan grafikte, C-Endeksi olarak izlenen çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 35,64 olduğu görülüyor. Bu durum, geçici etkilerden arındırılmış fiyat baskısının devam ettiğine işaret ediyor.

Eksi çıkarmadıklarına dua edelim.. Çekirdek enflasyon TÜFE‘den yüksek çıkıyorsa zaten düşüneceksin. https://t.co/Q7WPEwi95U — emre alkin (@emrealkin1969) July 3, 2025

Ekonomist İnan Mutlu: Emekçilerin ve emeklilerin üzerinden silindir gibi geçti

Ekonomist İnan Mutlu ise Şimşek yönetimindeki ekonomi programının “emekçilerin ve emeklilerin üzerinden silindir gibi geçmeye devam ettiğini” söyledi. Mutlu, emeklilere yapılan zammı yeterli bulmadığını belirtti ve asgari ücrete ara zam yapılmayacak olmasını da eleştirdi.