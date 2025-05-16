Enflasyon Raporu 22 Mayıs'ta açıklanacak
TCMB Enflasyon Raporu 2025-II Bilgilendirme Toplantısı 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu 2025-II Bilgilendirme Toplantısı 22 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesinde yapılacak.
Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.
Saat 10.30'da başlayacak toplantıda Başkan Fatih Karahan saat 11.00 itibarıyla sunum yapacak ve ardından soruları yanıtlayacak.
Ekonomi