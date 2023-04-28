Enflasyon Raporu 4 Mayıs'ta açıklanacak
TCMB'nin "Enflasyon Raporu 2023-II Bilgilendirme Toplantısı" 4 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2023-II’nin tanıtımı amacıyla 4 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.
Toplantı, TCMB internet sitesinde ve Bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.