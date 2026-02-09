Enflasyon Raporu öncesi ekonomistler tahmin değişikliği için ne dedi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısını 12 Şubat Perşembe günü yapacak. Toplantıya günler kala, ekonomistlerin de tahminlere yönelik öngörüleri netleşiyor.

TCMB, 2025 Ağustos’ta yapılan Enflasyon Raporu 2025-III toplantısında, tahminlere “ara hedefleri” eklemişti ve bunu şu şekilde açıklamıştı:

“Bu Enflasyon Raporu’ndan itibaren orta vadeli tahminlerin iletişim stratejisinde değişikliğe gidilmiştir. Böylece orta vadede yüzde 5’e ulaşmayı hedefleyen dezenflasyon sürecinde merkez bankasının taahhüt ettiği ve iktisadi birimlerin referans olarak alabilecekleri yıl sonu odaklı ara hedefler belirlenmiştir. Bu mercek altında ara hedef kavramı tanımlanacak ve ara hedef ile tahminler arasındaki ilişki irdelenecektir.

"Çıpa işlevi görecek"

Yeni yaklaşımda tahmin ufku (önümüzdeki üç yıl) için belirlenen ara hedefler taahhüt ve çıpa işlevi görmektedir. Ara hedefler, orta vadeli enflasyon hedefi olan yüzde 5’e ulaşırken içsel para politikası patikasıyla daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen manşet enflasyon düzeyleri olarak tanımlanabilir. Enflasyon Raporu dönemleri arasında varsayım setinde olağanüstü (uç değer olarak tanımlanabilecek) güncellemeler olmadığı sürece ara hedefler değiştirilmeden korunacaktır. Bu sayede, mevcut ve yakın dönemdeki para politikası sıkılık düzeyinin ayarlanmasında ara hedefler referans olarak alınacaktır. Raporlarda enflasyon patikasına dair tahminler veri ve model belirsizlikleri altında kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. Bununla birlikte, tahminler Rapor dönemleri arasında güncellenebilecektir. Raporlarda tahmin güncellemelerinin nedenleri niteliksel olarak paylaşılacaktır. Yıl sonu enflasyon gerçekleşmesinin ara hedeften sapması durumunda, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi ile uyumlu olarak, söz konusu sapmanın muhasebesi takip eden yılın ilk Enflasyon Raporu’nda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ara hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek ve para politikasının etki alanı dahilinde gelişmelerin öngörülmesi durumunda para politikası sıkılığı bu unsurlara göre ayarlanacaktır.”

Gerçekleşen enflasyon

Ara hedefler 2025 yılı için yüzde 24, 2026 için yüzde 16 ve 2027 için de yüzde 9 olarak açıklanmıştı. Ancak 2025 tahmin aralığı, kasımdaki son toplantıda yüzde 31 ila 33 olmuştu. Enflasyon da yıl sonunda yüzde 30,89 olarak gerçekleşmişti.

Ekonomistler ne diyor?

12 Şubat Perşembe günü 10:30’da yapılacak Enflasyon Raporu 2026-I toplantısında da tahmin aralığının değişmesi olasılığı yüksek görülürken, TCMB de bu konuda iletişimini bir adım daha öteye taşıyarak katılımcılara anket sunmuştu.

“Değiştirmezse insanları aptal yerine koymuş olur”

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, toplantıya yönelik şu paylaşımı yaptı:

“Soru 1: Merkez Bankası önümüzdeki hafta yayınlayacağı raporda 2026 hedefini değiştirir mi? Yanıt: Zırt pırt hedef değiştirmemek için mevcut sisteme geçti zaten. Soru 2: Tahminini değiştirir mi? Yanıt: değiştirmezse insanları aptal yerine koymuş olur.”

Soru 1: Merkez Bankası önümüzdeki hafta yayınlayacağı raporda 2026 hedefini değiştirir mi?

Yanıt: Zırt pırt hedef değiştirmemek için mevcut sisteme geçti zaten.



Soru 2: Tahminini değiştirir mi?

Yanıt: değiştirmezse insanları aptal yerine koymuş olur.

“TÜİK enflasyon güncellemesiyle ara hedef değişebilir”

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da detaylı değerlendirmesinde, tahmin aralığının 2-3 puan yukarı yönlü revize edilmesini beklediğini ayrıca ara hedefte de TÜİK’in enflasyon hesaplaması nedeniyle bir değişikliğe gidilebileceğini belirtti.

Enflasyon Raporu ve Sunumuna Dair Beklentilerim Şöyle;



Tahminlerde Zorunlu Revizyon Beklentisi



Enflasyon Raporu ve Sunumuna Dair Beklentilerim Şöyle;

Tahminlerde Zorunlu Revizyon Beklentisi

Merkez Bankası'nın önceki raporda 2026 yılı için belirlediği %16'lık ara hedef ve %13-19 tahmin aralığı mevcut piyasa dinamikleriyle örtüşmüyor. Piyasa oyuncularının yıl sonu…

“Temkinli değil şahin ol”

Dr. Burcu Ünüvar, Ekonomi gazetesindeki “Ne beklerim TCMB’den, TCMB benden ne bekler?” başlıklı yazısında, enflasyon raporu toplantısına yönelik beklentilerini şu şekilde sıralamıştı:

“- Enflasyon tahmininde riskin yukarı yönlü olduğunu kabul et, detaylı göster.

- Bu yukarı yönlü risk gerçekleşmesin diye adım atacağına dair piyasayı ikna et.

- Temkinli değil şahin ol.”

Ne Beklerim TCMB’den, TCMB benden ne bekler?



Hem Ilhan İrem’i andım hem de yaklaşan Enflasyon Raporu için beklentilerimi yazdım.



“Faize göre enflasyon değil, enflasyona göre faiz.” denmesi şart.

"Faize göre enflasyon değil, enflasyona göre faiz." denmesi şart.

“Güncelleme kaçınılmaz ama henüz erken”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Küçükkale, değişim beklemediğini bunun için erken olduğunu şu şekilde paylaştı:

“12 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporu yayınlanacak. Enflasyon "hedef" ve/veya "tahmin"inde bir güncelleme yapılacağını düşünmüyorum. Güncelleme elbette kaçınılmaz ama bunun için henüz erken.”