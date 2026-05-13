Enflasyon raporu yarın açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu yarın İstanbul’da kamuoyuyla paylaşacak.
TCMB’den yapılan duyuruya göre Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II"nin tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde toplantı düzenleyecek.
Fiziki katılımla düzenlenecek toplantı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nin internet sitesi ile X ve YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.