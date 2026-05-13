  Enflasyon raporu yarın açıklanacak
Enflasyon raporu yarın açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu yarın İstanbul’da kamuoyuyla paylaşacak.

TCMB’den yapılan duyuruya göre Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II"nin tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde toplantı düzenleyecek.

Fiziki katılımla düzenlenecek toplantı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nin internet sitesi ile X ve YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.