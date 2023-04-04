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Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi değişti

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihi 4 Mayıs 2023 olarak değiştirildi. Önceki takvim 11 Mayıs olarak görülüyordu.

Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takviminde yapılan değişiklikle daha önce 11 Mayıs'ta açıklanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihi 4 Mayıs 2023 olarak güncellendi.

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