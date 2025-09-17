Enflasyon sofrayı yuttu! Et fiyatlarındaki son 3 yıllık artış dudak uçuklatıyor
Türkiye’de enflasyon ile ilgili resmi rakamlar konuşunda tartışmalar sürerken et fiyatlarındaki 3 yıllık artış mutfaktaki yangını gözler önüne seriyor. İktisatçı İnan Mutlu et fiyatlarındaki çarpıcı artışı grafikle anlattı. Grafikte son 3 yılda gıdada ortalama fiyatlardaki artış yüzde 327 olurken, dana etinde ise yüzde 591’lik artış dikkat çekiyor.
Dana etinde artış yüzde 591 oldu
“Kırmızı ete erişememe sorunumuz var”
İnan Mutlu, paylaşımında “Çok ciddi bir kırmızı ete erişememe sorunumuz var. Ocak 2022'den beri, ortalama fiyatlar yüzde 327 artarken, dana eti fiyatları yüzde 591 arttı. Bodur çocuklar sorunu ileride daha fazla büyüyecek.” dedi.
