  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Enflasyon sofrayı yuttu! Et fiyatlarındaki son 3 yıllık artış dudak uçuklatıyor
Takip Et

Enflasyon sofrayı yuttu! Et fiyatlarındaki son 3 yıllık artış dudak uçuklatıyor

Türkiye’de enflasyon ile ilgili resmi rakamlar konuşunda tartışmalar sürerken et fiyatlarındaki 3 yıllık artış mutfaktaki yangını gözler önüne seriyor. İktisatçı İnan Mutlu et fiyatlarındaki çarpıcı artışı grafikle anlattı. Grafikte son 3 yılda gıdada ortalama fiyatlardaki artış yüzde 327 olurken, dana etinde ise yüzde 591’lik artış dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enflasyon sofrayı yuttu! Et fiyatlarındaki son 3 yıllık artış dudak uçuklatıyor
Takip Et

Ocak 2022’den bu yana ortalama fiyatlar yüzde 327 artarken, dana etindeki yüzde 591’lik artış Türkiye’de derinleşen enflasyonun ve ağırlaşan yaşam maliyetlerinin en somut göstergesi oldu.

Dana etinde artış yüzde 591 oldu

İktisatçı İnan Mutlu'nun yayımladığı grafiğe göre, Ocak 2022’den bugüne ortalama fiyatlar yüzde 327 artarken, dana eti fiyatlarının yüzde 591 çıkması dikkat çekiyor.

Enflasyon sofrayı yuttu! Et fiyatlarındaki son 3 yıllık artış dudak uçuklatıyor - Resim : 1

“Kırmızı ete erişememe sorunumuz var”

İnan Mutlu, paylaşımında “Çok ciddi bir kırmızı ete erişememe sorunumuz var. Ocak 2022'den beri, ortalama fiyatlar yüzde 327 artarken, dana eti fiyatları yüzde 591 arttı. Bodur çocuklar sorunu ileride daha fazla büyüyecek.” dedi.

Üniversitelilerin KYK bursu 3 öğüne yetmiyor! Günlük yemek masrafı 200 TL’yi aştıÜniversitelilerin KYK bursu 3 öğüne yetmiyor! Günlük yemek masrafı 200 TL’yi aştıEkonomi
Üniversite okumak pahalıya patlıyor! Masraflar asgari ücretin 2 katına çıktıÜniversite okumak pahalıya patlıyor! Masraflar asgari ücretin 2 katına çıktıEkonomi
Vatandaş için asıl sorun enflasyon değil hayat pahalılığıVatandaş için asıl sorun enflasyon değil hayat pahalılığıEkonomi

 

 

Ekonomi
TMO, çekirdeksiz kuru üzüm İçin alım fiyatını açıkladı
TMO, çekirdeksiz kuru üzüm İçin alım fiyatını açıkladı
Kuraklıkla mücadelede “anıza ekim” önerisi
Kuraklıkla mücadelede “anıza ekim” önerisi
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası konut kredilerinde indirim beklentisi arttı
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası konut kredilerinde indirim beklentisi arttı
Türkiye'deki inşaat firmalarının satışları 5 yılda 8 kat yükseldi
Türkiye'deki inşaat firmalarının satışları 5 yılda 8 kat yükseldi
Hayvancılıkla uğraşan çiftin iPhone 17 ve inek fiyatı karşılaştırması viral oldu!
iPhone 17 ve inek fiyatı karşılaştırması viral oldu! Hangisini almak daha mantıklı?
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 200 milyar dolara yaklaştı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 200 milyar dolara yaklaştı