Enflasyon sofrayı yuttu! Et fiyatlarındaki son 3 yıllık artış dudak uçuklatıyor

Ocak 2022’den bu yana ortalama fiyatlar yüzde 327 artarken, dana etindeki yüzde 591’lik artış Türkiye’de derinleşen enflasyonun ve ağırlaşan yaşam maliyetlerinin en somut göstergesi oldu.

Dana etinde artış yüzde 591 oldu

İktisatçı İnan Mutlu'nun yayımladığı grafiğe göre, Ocak 2022’den bugüne ortalama fiyatlar yüzde 327 artarken, dana eti fiyatlarının yüzde 591 çıkması dikkat çekiyor.

“Kırmızı ete erişememe sorunumuz var”

İnan Mutlu, paylaşımında “Çok ciddi bir kırmızı ete erişememe sorunumuz var. Ocak 2022'den beri, ortalama fiyatlar yüzde 327 artarken, dana eti fiyatları yüzde 591 arttı. Bodur çocuklar sorunu ileride daha fazla büyüyecek.” dedi.