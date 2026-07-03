Enflasyon sonrası yabancı devlerden TCMB tahmini

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdikleri raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci yarısında faiz indirimi için sınırlı bir alanı bulunduğunu belirtti. Ekonomistler, politika faizinin yıl sonunda piyasa beklentisi olan yüzde 34'e karşılık yüzde 35 seviyesinde olacağını öngördü.

Raporda, "Analizimiz, faiz artışıyla birlikte kurdaki değer kaybı hızının ayarlanmasını savunurken, son gelişmeler ekonomik faaliyette yavaşlamaya ilişkin artan işaretler nedeniyle TCMB'nin kısa vadede bunun ters yönünde adım atmaya daha yatkın olabileceğini düşündürüyor." ifadelerine yer verildi.

Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede ise işlenmiş gıda fiyatlarında beklentilerin üzerinde artış yaşandığına dikkat çekildi. Yaklaşık yüzde 30 seviyesindeki çekirdek enflasyon ile yüzde 40 seviyesindeki hizmet enflasyonunun yüksek seyrini koruduğu belirtilen raporda, hesaplamaların hizmet enflasyonunda aylık dezenflasyon hızında anlamlı bir iyileşmeye işaret etmediği kaydedildi.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31

Citi'ye göre yakın dönemde enflasyon görünümünü gıda fiyatlarındaki belirsizlik, eylül-ekim döneminde giyim fiyatlarında görülebilecek yukarı yönlü sürprizler ve zayıflayan iç talebin hizmet enflasyonu üzerindeki etkisi belirleyecek.

Ekonomistler, ortaya çıkan daha zorlu enflasyon görünümünün ve enflasyon beklentilerindeki gelişimin para politikasında temkinli duruşun korunmasını gerektirdiğini vurguladı.

Raporda, TCMB'nin 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 15 enflasyon hedefleri bulunmasına karşın, sektörel enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ettiği ifade edildi.

Ayrıca, rekabet gücüne yönelik artan kaygılar ortamında yalnızca kur istikrarının enflasyon beklentilerini yeniden çıpalamaya yetmeyebileceği değerlendirilirken, enerji fiyatlarında beklenen yumuşamanın olumlu olduğu ancak fiyatlama davranışlarındaki yapısal bozulma ve çıpalanmamış beklentiler nedeniyle dezenflasyon sürecine ilişkin belirsizliklerin sürdüğü belirtildi.

Citi, bu çerçevede yıl sonu enflasyon tahminini yaklaşık yüzde 31 olarak korurken, enflasyona ilişkin risk dengesinin yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi.

Goldman Sachs: Yıl sonuna kadar faiz indirimi beklemiyoruz

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdiği raporda, manşet enflasyondaki düşüşe karşın çekirdek enflasyon göstergelerinde bozulmanın sürdüğünü belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026'nın dördüncü çeyreğine kadar fiili faiz indirimi yapmasını beklemediğini bildirdi.

Raporda, yıllık tüketici enflasyonunun mayıs ayındaki yüzde 32,6 seviyesinden haziran ayında yüzde 32,1'e gerilediği belirtilirken, gerçekleşmenin Goldman Sachs'ın yüzde 31,9'luk tahmininin ve piyasa beklentisi olan yüzde 32'nin hafif üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Banka, aylık enflasyonun mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre mayıstaki yüzde 1,7 seviyesinden haziranda yüzde 1'e gerilediğini belirterek, bu yavaşlamada temmuz ayında devreye girecek vergi ve ücret kaynaklı fiyat artışları öncesinde gıda, enerji ve hizmet kalemlerindeki olumlu mevsimsel etkilerin belirleyici olduğunu vurguladı.

Çekirdek göstergelerde bozulma sürüyor

Goldman Sachs, mevsimsellikten arındırılmış verilere göre manşet enflasyonun aylık bazda yalnızca 0,1 puan gerileyerek yüzde 2,1'e indiğine dikkat çekti.

Raporda, bankanın hesaplamalarına göre TÜİK'in çekirdek C endeksinin aylık artış hızının yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye gerilemesine rağmen, takip edilen temel çekirdek enflasyon göstergelerinin tamamında hızlanma görüldüğü belirtildi.

Özellikle medyan enflasyonun haziran ayında 0,2 puan artarak üç aylık hareketli ortalama bazında aylık yüzde 2,2'ye yükseldiği kaydedilen raporda, bu görünümün mart ayından bu yana Türk lirasındaki değer kaybının hızlanmasını yansıttığı değerlendirmesine yer verildi. Buna karşın hizmet enflasyonunun temel eğilimindeki iyileşmenin devam ettiği ifade edildi.