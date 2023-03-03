Enflasyon şubatta yüzde 55,2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,15 artış gösterdi. Yıllık TÜFE ise, baz etkisiyle yüzde 55,18 seviyesine indi. Böylelikle, enflasyon ekonomistlerin beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ekonomistler, şubat ayında TÜFE'nin aylık yüzde 3,52 artmasını bekliyordu. Bu paralelde yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanmıştı.

Ocak ayında enflasyon piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gelmişti. TÜFE aylık bazda yüzde 3,8 artış beklentilerine karşın yüzde 6,65 artış göstererek, 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Güçlü baz etkisiyle yüzde 53,5'e gerilemesi beklenen yıllık TÜFE ise yüzde 57,68'e gerilemişti.

TÜİK deprem felaketi nedeniyle, Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay bölge müdürlüklerine bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenemediğini açıkladı. Kurum, bu üç bölge müdürlüğüne bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına devam edildiğini söyledi.

TÜİK'in bülteninde yer alan detaylar şöyle:

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 55,16 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,10 olarak gerçekleşti.