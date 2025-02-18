Enflasyon suç oranlarını tetikliyor mu?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2011-2020 yılları arasında Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri verileri ile Adalet Bakanlığı’nın Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2021 ve sonrasında yayımladığı Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri bültenlerinden derlenen verilere göre, Türkiye’de suç oranları değişti.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü suçlu dağılımı toplamda 2011 yılında 80 bin 96 kişi olurken, 2023 yılında 1 milyon 43 bin 138 kişiye çıktı.

12 yılda yüzde 1202 oranında artış gösteren hükümlü sayısında, en büyük artış yüzde 4.810 oranında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, satın alma” suçundan olurken, yüzde 4.801 artış ile “Dolandırıcılık” onu izledi. Üçüncü en büyük artış gösteren suç ise yüzde 4.126 oranında hırsızlık oldu.

Enflasyon ve suç oranları

TÜİK TÜFE endeksi verilerine göre, 2011’den 2023 sonuna dek enflasyon endeksindeki artış yüzde 918 olurken, yıllar içinde suç kapsamları da değişerek karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo şu şekilde oldu:

Finansal suçlar kapsamında ise çek kanunlarına muhalefet, sahtecilik, zimmet, rüşvet, kaçakçılık, İcra İflas Kanunu'na muhalefet, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile Vergi Usul Kanunu suçları toplamı ile yine ekonomiyle yakın ilişkisi olan dolandırıcılık, hırsızlık, yağma (gasp) suçları incelendiğinde tablo benzer oldu.

Finansal suçlar olarak nitelendirilebilecek olan suçların detaylarına bakıldığında, çek kanunlarına muhalefet suçuna yönelik 2013-2021 döneminde veri bulunmazken, sahtecilik, zimmet, rüşvet, kaçakçılık ve İcra İflas Kanunu'na muhalefet verileri de 2021 sonrası verilerde yer almıyor. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun verileri de 2021 sonrasında görülürken, Vergi Usul Kanunu suçuna yönelik veri de sadece 2021 yılında yer alıyor. Bu suçların toplamında değişim 12 yılda yüzde 1 azalış şeklinde oldu.

Dolandırıcılık ve hırsızlık en yüksek artışı gösteren ilk üç suç içine girerken, “Yağma (Gasp)” da 12 yılda yüzde 764 oranında artış gösteriyor. 2021 sonrasında suçlarda kapsam değişikliğine gidildiği anlaşılırken, değişimler de dikkat çekiyor.

Bu suçların enflasyonla birlikte seyrine bakıldığında ise tablo şu şekilde görülüyor.

Hakan Kara: Enflasyon ahlakı bozar

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda, toplam hüküm giyilen suçlar içinde dolandırıcılığın payındaki yükseliş ile enflasyonu karşılaştırmış ve “Enflasyon ahlakı bozar” diyerek, dolandırıcılığın tüm suçlar içindeki oranı ile enflasyonu karşılaştırmıştı.

Aynı şekilde hırsızlığın toplam suçlar içindeki oranına bakıldığında 2011’de yüzde 8’den 2023’te yüzde 62’ya çıktığı görülüyor. Enflasyonla birlikte seyrine bakıldığından da ortaya çıkıyor.