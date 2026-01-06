Enflasyon sürprizi faiz indirimi kapısını açtı: Uzmanlar TCMB’den ne bekliyor?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından banka ve aracı kurumlar enflasyona ilişkin değerlendirmeleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı toplantısına ilişkin faiz beklentilerini paylaştı.

Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verisinin yüzde 0,89 olarak açıklanması ile 2025 yıl sonu TÜFE yüzde 30,89 oldu. Matriks Haber anketinde aylık beklenti yüzde 0,94, yıllık tahminler ise yüzde 30,99 seviyesinde bulunuyordu.

Matriks Haber tarafından banka ve aracı kurumların enflasyon datasına ilişkin analizlerinden derlenen habere göre, Aralık 2025 enflasyonunun yüzde 30,9 seviyesine gerilemesi ve çekirdek göstergelerdeki iyileşme TCMB’nin Ocak 2026 PPK toplantısında faiz indirimi alanı oluştuğu yönündeki görüşleri güçlendirdi.

Hizmet, gıda ve beklentiler öne çıktı

Kurumların ortak vurgu yaptığı başlıklar; hizmet enflasyonundaki katılık, gıda oynaklığı ve beklentilerin çıpalanma süreci olurken, 2026 yılına ilişkin enflasyon ve politika faizi tahminleri görece geniş bir bantta şekillendi.

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerini paylaşan banka ve kurumlardan 10’u Ocak 2025 toplantısında 150 baz puan faiz indirimi beklentisini dile getirirken, 1 kurum faizin sabit bırakılacağı ve 3 Şubat tarihinde açıklanacak ocak ayı enflasyon verisi görülmeden faiz indirim kararı alınmayacağı yönünde görüş belirtti.

Ekonomistlerin enflasyona yönelik 2026 sonu beklentileri yüzde 23,50, 2027 sonu tahminleri ise yüzde 19,70 seviyesine işaret ediyor.

Banka ve aracı kurumlardan enflasyon değerlendirmeleri

Akbank

Aralık enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşirken dezenflasyon eğiliminin sürdüğü belirtiliyor. Ocak ayında 150 baz puanlık faiz indirimi mümkün görülürken, 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 25 seviyesinde korunuyor.

Albaraka Türk

2025 yıl sonu enflasyonunun TCMB hedefinin hafif altında gerçekleştiği ve dezenflasyon sürecinin devam ettiği belirtiliyor. 2026 yılında yönlendirilen fiyatlar, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikaların dezenflasyona katkı sağlaması bekleniyor.

Alnus Yatırım

Aralık TÜFE verisinin ardından TCMB’nin Ocak PPK toplantısında faiz indirmesi beklenmezken, mart ayında 150 baz puanlık bir indirim öngörülüyor. 2026 yılı sonunda politika faizinin yüzde 29,5 seviyesinde olması bekleniyor.

BBVA

BBVA, ocak ayı için TCMB'nin 150 baz puanlık bir faiz indirimi alanı oluştuğunu belirtti. BBVA, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,9'a gerilediğine dikkat çekerek, ocak ayı için 150 baz puanlık bir faiz indirimi alanı oluştuğunu belirtti. Ancak banka, hizmet sektöründeki katılık ve beklentilerdeki yukarı yönlü seyir nedeniyle "temkinli" olunması gerektiği konusunda uyardı.

Garanti BBVA Yatırım

Aylık manşet ve çekirdek enflasyonun tahminlerin altında kalması enflasyon görünümü açısından olumlu değerlendiriliyor. 2026 sonunda enflasyonun yüzde 25’e gerilemesi beklenirken, TCMB’nin 22 Ocak toplantısında faiz indirim miktarını verileri değerlendirerek belirleyeceği öngörülüyor.

Gedik Yatırım

Aralık ayında TÜFE beklentilerin altında gerçekleşirken çekirdek enflasyonda belirgin iyileşme kaydedildi. Bu görünüm altında TCMB’nin 22 Ocak toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

ING

ING Bank, 2026 yılı enflasyonunun yüzde 22 seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, risklerin belirgin şekilde yukarı yönlü olduğu değerlendirmesini yaptı. Rakamların TCMB'nin bu ay politika faizinde 150 baz puanlık bir indirime gitmesine zemin hazırlayabileceğini ancak devam eden enflasyon riskleri nedeniyle, Merkez Bankası'nın daha temkinli davranarak 100 baz puanlık bir faiz indirimiyle yetinmesinin de olası görüldüğünü ifade etti.

İnfo Yatırım

2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak gerçekleşirken dezenflasyon sürecinin devam ettiği vurgulanıyor. Açıklanan veriler sonrası TCMB’den Ocak ayında 150 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

İş Yatırım

Manşet enflasyondaki olumlu sürpriz ve ana eğilim göstergelerindeki iyileşme TCMB’ye indirim alanı sağlıyor. 22 Ocak PPK toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi, 2026 sonunda ise politika faizinin yüzde 28 ve enflasyonun yüzde 24 seviyesinde olması öngörülüyor.

Kuveyt Türk Yatırım

Aralık enflasyonunun beklentilerle uyumlu ve piyasa konsensüsünün altında gerçekleşmesi sonrası piyasa tepkisinin sınırlı pozitif olacağı değerlendiriliyor. Bu görünüm altında TCMB’nin 22 Ocak toplantısında 150 baz puan indirerek yüzde 36,5’e çekmesi, 2026 sonunda ise enflasyonun yüzde 22,3’e, politika faizinin yüzde 28’e gerilemesi bekleniyor.

OYAK Yatırım

Aralık ayında enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24,1 olarak güncellendi. TCMB’nin 22 Ocak toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

Şeker Yatırım

2025 yılı yüzde 30,89 enflasyonla tamamlanırken dezenflasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiği belirtiliyor. Aralık verisi sonrası TCMB’nin Ocak toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi olası görülürken, 2026’nın ilk yarısında toplam 500-600 baz puan bandında bir indirim görülebileceği ifade ediliyor.