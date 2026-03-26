Enflasyon tahmini yükseldi: S&P, Türkiye beklentilerini revize etti

S&P Global, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ocak ayındaki asgari ücret artışının beklenenden güçlü yansıması nedeniyle Türkiye'nin 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini yüzde 23,4'ten yüzde 28,9'a önemli ölçüde yükseliş yönünde revize etti.

Türkiye’de enflasyon, faiz ve döviz kuru göstergelerinde önümüzdeki dört yıla ilişkin kademeli bir normalleşme öngörülüyor. Tahminlere göre tüketici enflasyonu 2027’de yüzde 18,4, 2028’de yüzde 13,7 ve 2029’da yüzde 12,7 seviyesine gerileyecek.

Faiz indirimi sürecek

Politika faizinin ise aynı dönemde düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Buna göre politika faizi 2026 sonunda yüzde 32,5, 2027’de yüzde 25,0, 2028’de yüzde 12,5 ve 2029’da yüzde 12,5 seviyesinde öngörülüyor.

İşsizlikte düşüş

İşsizlik oranında ise sınırlı bir iyileşme tahmin ediliyor. İşsizlik oranının 2026’da yüzde 8,6, 2027’de yüzde 8,4, 2028’de yüzde 8,2 ve 2029’da yüzde 8,0 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Dolar/TL’de yükseliş

Döviz kurunda yukarı yönlü hareketin devam edeceği tahmin ediliyor. Ortalama dolar/TL kurunun 2026’da 46,63, 2027’de 52,19, 2028’de 54,13 ve 2029’da 55,88 seviyesine çıkması beklenirken, yıl sonu kur tahminleri sırasıyla 48,50, 53,00, 55,00 ve 57,00 olarak öngörülüyor.

Veriler, Türkiye ekonomisinde enflasyonun düşüş eğilimine girmesine rağmen hedeflerin üzerinde kalmaya devam edeceğine ve para politikasında sıkılığın kademeli olarak azaltılacağına işaret ediyor.