Enflasyon temmuzda aylık yüzde 9,5 arttı, yıllık TÜFE yüzde 47,8'e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 9,49 arttı, yıllık enflasyon yüzde 38,21'den yüzde 47,83 seviyesine çıktı. Böylelikle baz etkisiyle 8 aydır düşüş eğiliminde olan enflasyon, yeniden yükselişe geçti ve aylık TÜFE'de 17 ayın en hızlı artışı gerçekleşti. TÜFE, Ocak 2022' yüzde 11,10 artmıştı.

Enflasyondaki yükselişte, son vergi artışları ve kur geçişkenliği etkili oldu.

Ekonomistler, enflasyonun temmuzda aylık yüzde 9,1 artmasını, yıllık bazda ise yüzde 47,3'e çıkmasını bekliyordu.

Temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,45 artış gösterdi.

Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 47,33'ten yüzde 56,09'a yükseldi.



TÜİK verilerine göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 17,75 ile ulaştırma olurken, yıllık artışta yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller ilk sırada yer aldı.

ÜFE 3 yıl sonra TÜFE'nin altında

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,51 arttı.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,51 artış, imalatta yüzde 50,81 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,56 azalış, ve su temininde yüzde 62,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 45,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 54,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 63,35, enerjide yüzde 3,82 ve sermaye malında yüzde 63,29 artış olarak gerçekleşti.