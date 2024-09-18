Enflasyon ve işsizlikteki düşüşe rağmen genişletilmiş sefalet endeksi yeniden 3 hanede

Genişletilmiş Sefalet Endeksi (GSE) göstergesi, 2019 Ocak ayı değeri 100 alınmak suretiyle hesaplandığında, 2024 Temmuz ayı itibarıyla bir önceki aya göre 5,6 puan artışla 103,62 olarak gerçekleşti. Bir önceki ayın verisi 98,02 seviyesinde bulunuyordu.

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) tarafından hazırlanan rapora göre, bu değerde Ocak 2024 dönemindeki 120,9 seviyesine göre 17,3 puana denk gelen azalış hem tüketici enflasyon oranı hem de işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranının azalışı kaynaklı oldu.

Raporda şöyle denildi:

"Geleneksel Sefalet Endeksi (SE) ile SPM’nin genişletilmiş endeksi GSE arasında COVID-19 pandemisinin başladığı Mart 2020’den sonra açılan fark, her iki göstergenin de büyük bir sıçrama yaptığı Aralık 2021’den Şubat 2022’ye geçen dönemde bir miktar daralsa da o zamandan bu yana tekrar açılmış durumda.

GSE, enflasyonda patlama yaşanan 2021 Aralık ayında aynı yılın başına kıyasla 33,9 puanlık bir sıçrama gösterdikten sonra, Ocak 2022’de yüz kırklı seviyelerde seyrediyor ve akabinde baz etkisinin de yardımıyla bir miktar daha düşüyor. Mayıs 2022 dönemine kadar, düşmüş haliyle bile pandeminin işsizlik ve işgücünden ayrılma etkilerinin yoğun olduğu dönemlerde gözlediğimiz istisnai yükseklikteki değerler seviyesinde seyreden GSE’nin son değerini bir önceki döneme göre 5,6 puanlık artışla 103,6 olarak hesaplıyoruz. Diğer yandan, GSE’nin Haziran 2024’te gözlenen değeri, bir önceki yılın aynı dönemine göre 25,7 puan azalış ifade ederken, sefalet endeksi aynı dönemler için 41,3 puanlık azalış ifade ediyor yani son bir yılda sefalet endeksi azalırken, genişletilmiş sefalet endeksi azalış gösteriyor."