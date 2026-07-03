Enflasyon verisi sonrası ekonomistlerin yorumları: Düşüş sürüyor, katılık devam ediyor

Haziran enflasyonu açıklandı. TÜİK’in açıkladığı TÜFE beklentilere paralel şekilde aylık yüzde 0,99 gelirken, yıllık bazda enflasyon yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistlerin enflasyon verilerine yönelik değerlendirmeleri de dikkat çekti.

"Saldım çayıra Mevlam kayıra”

Prof. Dr. Fatih Özatay, enflasyona yönelik değerlendirmesinde, “Haziranda da enflasyon değişmedi: %32,1 Mayıs 2025-Haziran 2026 (14 ay) ortalaması: %32,5 Enerji fiyatlarındaki gerileme ile bu müthiş katılık bir miktar gevşer mi? Muhtemelen az biraz. Ama yılı %30'un az altında (%28, %29?) kapatsak bile seçim yaklaşıyor. Seçimden önce %25'e düştü, düştü. Sonrası? "Saldım çayıra Mevlam kayıra"” ifadelerini kullandı.

Haziranda da enflasyon değişmedi: %32,1

Mayıs 2025-Haziran 2026 (14 ay) ortalaması: %32,5

Enerji fiyatlarındaki gerileme ile bu müthiş katılık bir miktar gevşer mi?

Muhtemelen az biraz.

Ama yılı %30'un az altında (%28, %29?) kapatsak bile seçim yaklaşıyor.

Seçimden önce %25'e… pic.twitter.com/4LZJTylSbW — Fatih Özatay (@OzatayFatih) July 3, 2026

“Yaşam maliyeti düşen enflasyona rağmen artıyor”

Prof. Dr. Serap Durusoy, “Konut enflasyonu yıllık %45'in üzerinde gıda enflasyonu ise %35,45. En düşük gelir grubu olan birinci %20'lik grupta yer alan hanehalkının konut ve kiraya %38,7 gıdaya ise 29,2 harcama yaptığı dikkate alınırsa bu gelir grubunun yaşam maliyeti düşen enflasyona rağmen artıyor” dedi.

Konut enflasyonu yillik % 45'in uzerinde gida enflasyonu ise % 35,45. En düşük gelir grubu olan birinci %20'lik grupta yer alan hanehalkinin konut ve kiraya %38,7 gidaya ise 29,2 harcama yaptığı dikkate alinirsa bu gelir grubunun yasam maliyeti düşen enflasyona ragmen artiyor. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) July 3, 2026

"Daha gidecek çok yolunuz var"

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, "Enflasyon rakamı ilk bakışta olumlu algılandı fakat hemen havaya girmemekte fayda var. Enerji ve gıdanın düştüğü, talebin zayıfladığı bir dönemde hala aylık %1 enflasyon yaşıyorsanız, daha gidecek çok yolunuz var demektir" dedi.

Enflasyon rakamı ilk bakışta olumlu algılandı fakat hemen havaya girmemekte fayda var. Enerji ve gıdanın düştüğü, talebin zayıfladığı bir dönemde hala aylık %1 enflasyon yaşıyorsanız, daha gidecek çok yolunuz var demektir. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 3, 2026

Hissedilen enflasyon

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, enflasyon ölçümlerini karşılaştırdığı paylaşımında hissedilen enflasyonu şu şekilde sordu:

“Haziran Ayı Enflasyon açıklamaları geldi TÜİK= %0,99 İTO= %1,14 ENAG= %1,94 ENAG açık ara en yüksek ya halkımızın yaşadığı oran?”

Haziran Ayı Enflasyon açıklamaları geldi

TÜİK= %0,99

İTO= %1,14

ENAG= %1,94

ENAG açık ara en yüksek

Ya halkımızın yaşadığı oran? — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) July 3, 2026

Kur politikası önemli

TCMB eski Genel Müdürü Ali Çufadar, yıl sonu beklentisini de açıkladığı değerlendirmesinde şunlar belirtti:

“Enflasyon? Yıl sonunda %27 civarına düşecektir... Baz senaryo 3-4 aydır değişmedi... TCMB kur politikası önemli... Haziran enflasyonu? Birazcık daha düşük bekliyordum; Temmuz-Eylül telafi eder...”

Enflasyon?



Yıl sonunda %27 civarına düşecektir...



Baz senaryo 3-4 aydır değişmedi...



TCMB kur politikası önemli...



Haziran enflasyonu?



Birazcık daha düşük bekliyordum; Temmuz-Eylül telafi eder... — Ali Çufadar (@ali_cufadar) July 3, 2026

Faiz indirimi ufukta göründü

Prof. Dr. İbrahim Turhan, faiz indirimine işaret ederek, “ABD’deki istihdam ve TÜİK enflasyon verileri TCMB açısından faiz indirimine işaret ediyor.” Dedi.

ABD’deki istihdam ve TÜİK enflasyon verileri

TCMB açısından faiz indirimine işaret ediyor. — Ibrahim M. Turhan (@ibrahimmturhan2) July 3, 2026

TL varlıklarda yükselişi destekleyebilir

Doç. Dr. Gökhan Işıl enflasyona verilerine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜİK Haziran ayı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 artışla strateji raporunda öngörülen %0,97 - %1,36 beklenti bandının alt sınırına yakın gerçekleşmiş ve yıllık enflasyon %32,11 seviyesine gerilemiştir. Dezenflasyon patikasına yönelik güveni pekiştiren ve beklentilerden olumlu gelen bu tablo, portföy stratejilerindeki iyimser senaryoyu destekleyerek TL tahviller, bankacılık sektörü ve BIST geneli açısından kuvvetli bir yukarı yönlü katalizör sunmaktadır. Aylık bazda gıda enflasyonunun %0,17 ile sınırlı kalması ve ulaştırma grubundaki %0,05’lik gerileme manşet veriyi rahatlatırken, yıllık çekirdek enflasyon göstergelerinden B endeksinin %31,18 ve C endeksinin %29,84 seviyesinde seyretmesi ana eğilimdeki dezenflasyonist süreci teyit etmektedir. Küresel tarafta ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı güvenliği kaynaklı petrol şoklarının yaratabileceği dış maliyet baskılarına karşı içeride böyle bir tampon oluşması, teknik düzeltme sürecini tamamlamaya çalışan piyasaya can suyu sağlamıştır. Bu güçlü makroekonomik destek, 14.258-14.376 karar bandında sıkışan ve kısa vadeli ortalamalar arasında yön arayan BIST 100 endeksinde 14.376 direncinin hacimli kırılarak yukarı yönlü ivmenin tetiklenmesi için rasyonel bir zemin hazırlamaktadır.”

TÜİK Haziran ayı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 artışla strateji raporunda öngörülen %0,97 - %1,36 beklenti bandının alt sınırına yakın gerçekleşmiş ve yıllık enflasyon %32,11 seviyesine gerilemiştir. Dezenflasyon patikasına yönelik güveni pekiştiren… — Gökhan IŞIL (Doç.Dr.) (@Dr_Gokhan_ISIL) July 3, 2026

“Enflasyon hâlâ yüksek ve yapışkan durumda”

Stratejist Timothy Ash, enflasyon verilerine yönelik, “Türkiye için iyi haber: İran savaşı kaynaklı enflasyonun daha da yükselmesi eğilimi tersine dönmeye başlamış görünüyor. Yine de enflasyon hâlâ yüksek ve yapışkan durumda” dedi.