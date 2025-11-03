Enflasyon verisinin ardından paylaştı: Mahfi Hoca'dan 'Sherlock Holmes' göndermesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, ekim ayında beklentilerin altında gelerek yüzde 2,55 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak hesaplandı. Üretici Fiyat Endeksi ise, aylık yüzde 1,63 artarken; yıllık yüzde 27 oldu.

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, kritik verinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. İngiliz yazar Arthur Conan Doyle tarafından yaratılmış kurgusal dedektif Sherlock Holmes üzerinden benzetmede bulunan Eğilmez'in paylaşımı şöyle:

"Sherlock Holmes: Kişinin verileri dikkate almadan teori oluşturması ciddi bir hatadır. Bunu yapan kişi, teorisini gerçeklere uydurmaya çalışmak yerine, gerçekleri eğip bükerek teorisine uydurmaya çalışır.

Enflasyon ve Türkiye konulu çalışmaya giriş."