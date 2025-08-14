Enflasyonda hedefler tutmuyor ama kamu memur zammında 12’den vuruyor

HÜSEYİN GÖKÇE

2025-2027 yıllarını kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, memur kesiminde büyük hayal kırıklığı yaratan önerisini masaya sundu. Kamu, önümüzdeki yılın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, takip eden 2027 için ise her iki 6 aylık dönem için yüzde 4’lük artış önerisi getirdi.

Yetkili sendikalar bu teklifi gerçekçi bulmadıklarını belirtirken, yasanın izin verdiği çerçevede eylemde bulunacaklarını açıkladılar. Kuşkusuz kamu bu teklifi OVP’lerde yer alan enflasyon hedefleriyle uyumlu hazırladı.

Peki geçmiş yıllarda da hedeflerle uyumlu sunulan ve imza altına alınan teklifler ile gerçekleşme arasındaki fark ne oldu dersiniz? Çok uzağa gitmeye gerek yok, 2023 yılındaki OVP hedefleri, gerçekleşmeleri ve memurlara verilen zamları karşılaştırdığımızda, kamunun ortaya koyduğu hedefi tutturamasa bile çalışanların ücretleri belirlenirken hedefi 12’den vurduğu gözleniyor.

15 bekleniyordu, 30 civarı gelecek

2023 yılında yayımlanan OVP’de, 2024 yılı için yüzde 33, 2025 yılı için ise yüzde 15.2 enflasyon öngörülmüştü. Oysa enflasyon 2024’te yüzde 44.3 olarak gerçekleşti. Bu yıl ise en iyimser tahminle yüzde 30 seviyelerinde olacak.

Peki ekonomi yönetimi sayıları 6 milyonu bulan memur ve emeklilerine ne kadar artış sağlamıştı? 2024’ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10, 2025 yılı için ise ilk ve ikinci 6 ay için yüzde 6’şar zam vermişti.

Yani enflasyon için belirlenen hedefler tutması bir yana verilen artış oranları, hedefin yanına bile yaklaşmadı.

Basit hesapla yüzde 12 enflasyonun beklendiği 2026 yılı için yüzde 16, yüzde 8 enflasyonun beklendiği 2027 için ise yüzde 8’lik artış önerisi getirilmiş oldu.

Bakanlık önünde eylem ve iş bırakma

Tabii ki yetkili sendikaların taban aylıkta 10 bin liralık artış, refah payı, en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşıyla eşitlenmesi gibi taleplerin de yanından geçmeyen bu teklife karşı memurlar da yasanın izin verdiği çerçevede eylem yapmaya hazırlanıyor.

Teklifin hemen ardından toplanan Memur-Sen Konfederasyonu, 81 ilde eylem kararı alırken, 18 Ağustos tarihinde ise iş bırakma yönünde bir karar aldı.

Beklenti Hakem Kurulu’na gideceği yönünde

Mevzuata göre grev ve iş bırakma hakkı bulunmayan memurların, bu eylemleri karşılığında hükümetin masaya yeni bir teklifle gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ancak genel beklenti, sendikaları tatmin edecek bir teklifin gelmeyeceği yönünde. Bu durumda ise bir uzlaşmazlık tutanağı düzenleniyor ve konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gidiyor ve bu kurulun kararlarına her iki tarafın da itiraz hakkı bulunmuyor.