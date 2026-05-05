Enflasyonda nisan ivmesi ve borsada bilanço ayrışması: Neslihan Köroğlu’ndan kritik veriler

Matriks Haber tarafından 25 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaşan Neslihan Köroğlu, nisan ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yeniden ivme kazanmasının beklendiğini belirtti. Ekonomistlerin nisan ayı için medyan tahmini aylık bazda yüzde 3,2 civarında bir artışa işaret ederken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 31,14 seviyesine yükseleceği öngörülüyor. Mart ayında beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından, bu ay için tahmin aralığının aylık bazda yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 arasında geniş bir bantta şekillendiği görülüyor. Çekirdek enflasyon tarafında ise C endeksi için aylık yüzde 2,53’lük bir artış beklentisiyle birlikte yıllık bazda yüzde 28,60 seviyelerine işaret ediliyor.

"2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28’e yükseltildi"

Gelecek dönem projeksiyonlarında da yukarı yönlü revizyonların dikkat çektiğini ifade eden Köroğlu, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 25,80’den yüzde 28’e yükseltildiğini, 2027 yıl sonu tahmininin ise yüzde 19’dan yüzde 22 seviyesine revize edildiğini kaydetti. Dolar/TL kuru tarafında ise daha dengeli bir görünümün hâkim olduğunu belirten Köroğlu, 2026 yıl sonu beklentisinin 51,80, 12 ay sonrası için ise 53,25 seviyesinde oluştuğunu aktardı. Analiz edilen raporlar, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki baskı nedeniyle bu sürecin beklenenden daha yavaş gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Bilanço döneminde sektörel ve hisse bazlı keskin ayrışma

Borsa İstanbul’daki birinci çeyrek bilanço dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Köroğlu, anket sonuçlarının bankacılık ve finans dışı sektörler arasında belirgin bir ayrışmaya işaret ettiğini vurguladı. Bankacılık sektöründe yıllık bazda yüzde 11 civarında bir kar artışı beklenirken, net faiz marjlarındaki toparlanmanın karlılığı desteklediği, ancak artan fonlama maliyetleri ve operasyonel giderlerin bu artışı sınırladığı ifade ediliyor. Bu dönemde bankacılık tarafında özellikle Yapı Kredi, TSKB ve Halkbank hisselerinin aracı kurumlarca öne çıkarıldığı belirtiliyor.

"Finans dışı şirketler tarafında tablo daha zayıf"

Finans dışı şirketler tarafında ise tablonun daha zayıf olduğu, yıllık bazda yüzde 32 ve çeyreklik bazda yüzde 43 oranında bir kar düşüşü beklendiği kaydedildi. Köroğlu, bu düşüşün genel bir zayıflıktan ziyade şirket bazlı bir ayrışma olarak okunması gerektiğinin altını çizdi. Sektörel bazda bakıldığında, gıda tarafında yüzde 112’ye varan güçlü bir büyüme öngörülürken, sigortacılıkta yüzde 47’lik bir artış ve kimya sektöründe zarardan kara geçiş beklentisi öne çıkıyor. Bu süreçte ASELSAN, Tüpraş, Coca-Cola, MLP Sağlık, Turkcell ve Türk Telekom gibi şirketlerin bilançolarıyla olumlu ayrışması bekleniyor.