Enflasyonda TCMB'nin planını değiştirecek seyir henüz yok

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık tüketici 31,75 ile hazirandaki yüzde 32,11'in altına geriledi. Uzmanlar ağustosa toplantısı olmayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuzda geçici bir yükseliş beklediğini hatırlatarak gerçekleşen verilerin politika faizine yönelik hamlelerini değiştirmeyeceği görüşünü belirtti. 13 Ağustos’ta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayacak olan TCMB’nin faiz kararı toplantısı ise 10 Eylül’de.

TÜİK verilerine göre ana harcama gruplarında aylık tüketici enflasyonuna en büyük etkiyi gıda ve içecek ile ulaştırma grubu yaptı. Gıda ve içecek grubunda yüzde 1,61 aylık enflasyonun manşet enflasyona etkisi 0.40 puan olarak hesaplandı. Taze meyve ve sebzede yüzde 5,39'luk aylık enflasyon yükselişte belirleyici oldu.

Ulaştırma ağustosta etkili olacak

Konut grubunda yüzde 2,25'lik aylık enflasyonun 0.27 puanlık manşet enflasyona yükselici katkısı varken bu grupta yüzde 2,85 artan kira enflasyonu etkili. Sağlıkta fiyat ayarlamalarının etkisiyle aylık yüzde 10,74 enflasyon yaşandı manşet enflasyona katkısı 0.32 puan oldu. Ulaştırma grubunda yüzde 2,59'luk enflasyonun 0.44 puanlık yükseltici etkisi yaşanırken ağustosta bu grubunda manşet enflasyonda daha belirleyici olması bekleniyor. Eşel mobilden çıkışla birlikte akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak zamlar enflasyonu da etkileyecek. Mobilya grubunda yüzde 1,7 enflasyonun 0.13 puan, lokanta ve konaklama hizmetlerinde yüzde 2,28 enflasyonun 0.26 puan yükseltici etkileri oldu manşet enflasyona.

Manşeti giyim ve ayakkabı frenledi

Manşet enflasyonun daha fazla yükselmesini engelleyen giyim ve ayakkabı grubu oldu. Bu grupta başlayan indirim sezonuyla birlikte fiyatlar aylık yüzde 3,93 geriledi. Manşet enflasyonu 0.28 puan aşağıya çekti. Çekirdek enflasyon göstergelerinden B ve C çekirdek enflasyonlarda aylık artışlar sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 1,8, yıllık artışlar ise yüzde 31 ve yüzde 29,9 olarak kaydedildi. ÜFE ise temmuzda aylık yüzde 1,5 artarken, yıllık ÜFE hazirandaki yüzde 28,1'den temmuzda yüzde 27,8'e geriledi. Uzmanlar tüketici enflasyonunda temmuzda izlenen yükselişte; yönetilen/yönlendirilen fiyat, vergi ayarlamaları ve sebze fiyatlarındaki artış öncülüğünde gıda enflasyonunda yaşanan yükselişin etkili olduğunu vurguladı.

Şimşek: Zorlu koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 gerçekleşti. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz" ifadelerini kullandı.