Enflasyondaki yavaşlama faiz indirimi için gerekçeyi güçlendirdi

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Türkiye’de eylül ayı enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayındaki faiz kararına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi.

Bloomberg, Türkiye’de fiyat artışlarında görülen sürpriz yavaşlamanın, TCMB’nin 22 Ekim’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi için gerekçeyi güçlendirdiğini yazdı. Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonu eylülde üst üste dördüncü ay gerileyerek ağustos ayındaki yüzde 31,5 seviyesinden yüzde 29,7’ye düştü. Böylece yıllık enflasyon, 18 ekonomistin yüzde 30,3 seviyesindeki medyan beklentisinin altında gerçekleşti.

Aylık enflasyon da beklentinin altında

Aylık tüketici enflasyonu ise eylülde yüzde 1,84 oldu. Aylık enflasyon böylece ağustos ayındaki seviyesini korurken, ekonomistlerin yüzde 2,28 seviyesindeki medyan beklentisinin altında kaldı. Bloomberg’in aktardığına göre ulaştırma, eğitim ve konut fiyatları aylık enflasyona en fazla katkı sağlayan kalemler arasında yer aldı.

Enflasyon sonrası banka hisselerinde yükseliş

Beklentilerden düşük gelen enflasyon verisinin ardından Türk hisseleri yükselişini sürdürürken, BIST Banka Endeksi yüzde 2,8’e kadar yükseldi.

Tahvil piyasasında da faizlerde düşüş yaşandı. İki yıllık TL tahvilinin faizi 36 baz puan gerileyerek yüzde 39,49’a indi. Dolar/TL ise 49,16 civarında yatay seyretti.

Fon krizinin etkisine dikkat çekildi

Bloomberg’in haberinde enflasyon görünümünü etkileyen gelişmeler arasında fon krizine de dikkat çekildi.

İran savaşı nedeniyle yüksek seyreden petrol fiyatlarının Türkiye’de enflasyon baskısını artırdığı belirtilirken; tüketici talebindeki soğuma, ekonomik faaliyetteki yavaşlama ve fon krizinin ardından piyasada ortaya çıkan likidite daralmasının bu etkinin bir bölümünü sınırladığı ifade edildi.

Haberde, eylül ayında bazı yüksek getirili fonların geri ödeme taleplerini karşılayamamasının piyasada paniğe yol açtığı, yaklaşık 500 bin yatırımcının maruz kaldığı 131 fonun tasfiyesine karar verildiği belirtildi.

Likidite daralması enflasyonu sınırlayabilir

Bloomberg’e göre fon krizinin ardından oluşan likidite daralması, talebi baskılayarak enflasyon üzerinde sınırlayıcı bir etki yaratabilir.

TCMB’nin de fon krizinin ardından piyasadaki likiditeyi desteklemek amacıyla KOBİ kredilerini teşvik eden adımlar attığı ve bazı TL zorunlu karşılık kurallarını gevşettiği belirtildi. Bununla birlikte haberde, yatırımcıların dövize yönelmesi halinde rezervler ve enflasyon üzerindeki baskının yeniden artabileceği riskine de dikkat çekildi.

Cömert: Faiz indirimi ihtimali güçlendi

BBVA Küresel Piyasalar Stratejisi Direktörü Tufan Cömert, manşet ve çekirdek enflasyonda aynı anda görülen iyileşmenin TCMB’nin faiz indirimi ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

Cömert, buna karşın yüksek enerji fiyatları ve devam eden jeopolitik belirsizliğin Merkez Bankası’nı temkinli davranmaya yöneltebileceğine dikkat çekti.

MUFG ekimde indirim beklemiyor

Faiz görünümüne ilişkin piyasa değerlendirmeleri ise farklılaşıyor. MUFG Bank Türkiye Hazine Başkanı Onur İlgen, enerji maliyetlerinde belirgin bir düşüş görülmediği sürece TCMB’nin ekim toplantısında faiz indirimine gitmesini beklemediğini ifade etti.

Bloomberg’in değerlendirmesine göre ise beklentilerin altında kalan eylül enflasyonu, talepteki yavaşlama ve fon krizinin ardından ortaya çıkan likidite daralması, 22 Ekim’deki PPK toplantısında faiz indirimi yapılması ihtimalini artıran unsurlar arasında yer alıyor.