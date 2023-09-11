'Enflasyonist ortamda yapabileceğimiz en iyi adım, kaynakların iyi yönetimi'

ANKARA (EKONOMİ) - 64. İş’te Fırsat Toplantıları için İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı ve Kurtuluş Savaşı zafer tarihini belirlediklerini belirten GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, büyüme rakamlarından ve Merkez Bankası’nın faiz kararından enflasyonun ateşinin bir süre daha düşmeyeceğinin anlaşıldığını bildirdi.

Son olarak enflasyon hedefinin yüzde 65’e çıktığını hatırlatan Allıoğlu, “Aramızda inşaat, hizmetler ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimiz var. Bizler iş dünyasının içindeyiz. Bu enflasyonist ortamda İş insanlarına tavsiyem mevcut kaynakları korumaları, var olan kaynakların iyi yönetimi çünkü verimliğimizi ancak bu şekilde artırabiliriz.” Önerisinde bulundu.

Türkiye’de genç nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 15.2 olduğunu kaydeden Nezih Allıoğlu, bunun yıllar içinde yüzde 11’e kadar düşeceği yönündeki projeksiyonlara dikkat çekerek,

“Bu da nüfusumuzun giderek yaşlandığını gösteriyor. Bu yüzden, bugünden itibaren gençlerimiz konusunda önemli adımlar atmamız gerekiyor. Şu anda mevcut genç insan kaynağımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamalıyız. İş dünyası olarak, üniversitelerle daha çok iş birliğimizi içinde olmalıyız” diye konuştu.

Gençlere katma değer üreten bir ülke bırakmak adına sivil toplumda aktif rol olmalarını, gönüllü çalışmalara katılarak tecrübe kazanmalarını sağlamaları gerektiğini vurgulayan Nezih Allıoğlu, merkezinde gençlerin olduğu projelerin sayısının artması gerektiğini bildirdi.

Allıoğlu, GGYD’nin 10 yıl önce başlattığı ‘Nilüferler Yetişiyor Eğitim Destek Fonu’ projesinde verilen burs sayısının 200’e ulaştığını dile getirdi.

“Para artık motivasyon değil, diploma yerine mikro sertifikaya bakılıyor”

64. İş’te Fırsat Toplantıları’nın konuğu Yaşam Atölyesi Eğitim Akademisi Kurucusu Yazar Aret Vartanyan ise insanlık tarihinin en keskin geçişlerinden birisinin yaşandığını belirterek,

“Şirketler kurumlar dernekler örgütler, yarına hazırlanalım, mantaliteyi değiştirelim. Pandemi başlangıçtı. Şirketler ünvanları kaldırıyor, masa bile yok. Maaşlı iş hayatı bitmiştir. Bildiğimiz iş şekilleri kalmayacak çünkü artık para motivasyon değil. Diplomalara bakılmıyor, kaç tane mikro sertifikası var ona bakılıyor. Bilgiyi, donanımı tazeleyen kazanıyor” dedi.