Enflasyonla mücadele ihracatçıyı cezalandırıp ithalatçıyı ödüllendiriyor

HİLAL SÖNMEZ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İsrail, ABD, İran savaşının tüm dünyayı etkilediğini belirterek, “Enerji fiyatlarındaki artış ve Orta Doğu merkezli tedarik sorunları, özellikle petrol türevi ürünlerde yaşanan sıkıntılar enflasyon kaygısını daha da artırdı. Özellikle petrol türevi, hammadde tedarikinin bu günlerde yapılamaması ya da fahiş fiyatlarla yapılması fabrikalardaki üretimlerimizi tehdit ediyor” dedi. Özkaya, ham madde tedariki yapılamadığı için bazı işletmelerin üretime ara verdiğini ve çalışanların izne çıkarıldığını söyledi.

Küresel pazarlarda yaşanan talep daralmasının ihracatı ciddi şekilde olumsuz etkilediğine değinen Özkaya, “Sanayicilerimiz, geleceği planlamaktan ziyade günü kurtarma mücadelesi veriyor. Son dönemde kredi faizlerinin yüzde 40’lardan yüzde 55-60 seviyelerine çıkması ve bu faizlere rağmen kredi kullanmak isteyenlerin, kredi genişleme limitlerine takılması, sanayici ve ticaret erbabını faktoring ve tefecilere yönlendiriyor” dedi. Özkaya, enflasyonla mücadele düzenlemelerine ilave olarak üretimi destekleyen, üretimin talepten daha fazla yapılabildiği ve üreticinin ayrıştırılarak uygun finansman ve teşvik imkânlarından yararlandırıldığı bir modele geçilmesi gerektiğini dile getirdi. Özkaya, “Enflasyonla mücadelenin omurgası olan düşük kur–yüksek faiz politikası maalesef artık cari açığımızın büyümesine hizmet ediyor ve ihracatçının cezalandırıldığı ithalatçının ise ödüllendirildiği bir hale dönüştü” dedi.

“Sorun geçici değil yapısal”

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise ABD-İsrail-İran savaşının sadece bölgesel bir güvenlik meselesi değil, enerji arzından ticaret yollarına kadar küresel sistemi derinden sarsan çok boyutlu bir kriz olduğunu belirtti. Enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin maliyetleri artıran, yatırım kararlarını zorlaştıran ve dış ticaret iklimini daha kırılgan hale getiren bir süreci beraberinde getirdiği için enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturduğunu söyledi.

Son beş yılda sanayinin milli gelir içindeki payının yüzde 26,1’den yüzde 18’e gerilediğini hatırlatan Büyüksimitci, bu daralmanın yapısal sorunların devam ettiğine işaret ettiğini dile getirdi. Kalıcı bir ekonomik istikrar ve enflasyonla etkin mücadelenin ancak üretim kapasitesinin güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, “Bu tablo bize karşı karşıya olduğumuz sorunların geçici değil, yapısal olduğunu gösteriyor. Üretimi destekleyen, verimliliği artıran ve yatırım ortamını güçlendiren politikalara daha fazla ihtiyaç var. Sürdürülebilir büyümenin yolu tüketimden değil, üretimden geçer. Ancak içinde bulunduğumuz dönemi yalnızca makro verilerle değil, küresel gelişmeler ışığında da değerlendirmeliyiz. Dünyada devam eden savaşlar, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, üretimden finansmana, tedarik zincirlerinden ihracata kadar birçok alanda bizleri doğrudan etkiliyor” dedi.

Sanayiciler olarak en temel önceliklerinin mevcut üretim kapasitesini korumak, işletmelerin sürekliliğini sağlamak ve ayakta kalmak olduğuna dikkat çeken Büyüksimitci, “Bu dönemde atacağımız en kıymetli adım, üretimden kopmadan, istihdamı koruyarak ve mali disiplinimizi gözeterek yolumuza devam etmek. Güçlü bir sanayi, her koşulda Türkiye’nin en büyük güvencesidir” ifadelerini kullandı.