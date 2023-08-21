Enflasyonun vergisini KOBİ’ler ödüyor

OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, enflasyon muhasebesine geçilmesinin şart olduğunu belirterek, aksi durumda finansal erişme sıkıntı yaşayan, kayıt dışına çıkılan reel sektörle karşı karşıya kalınacağını bildirdi. Ekinci, mevcut durumda KKM’ye sağlanan vergi avantajıyla faizden para kazanan teşvik edilirken, üretimin cezalandırıldığını söyledi.

EKONOMİ’ye değerlendirmelerde bulunan Süleyman Ekinci, deprem ve pandeminin yanı sıra enflasyon sebebiyle KOBİ’lerin bilanço, aktif büyüklük ve nakit akışlarında ciddi bozulmalar olduğunu bildirdi. Ekinci, önlem alınmaması halinde enflasyonist ortamda gerçek kazanç dışında enflasyonun vergisini ödeyen KOBİ’lerin büyük daralma yaşayacağını anlattı.

2018’de başlayan krizin giderek derinleştiğine değinen Ekinci, reel sektörün finansmana erişemediği gibi vergi yükünün artırıldığını belirtti. Yüksek enflasyon nedeniyle bilanço yapıları, aktif büyüklükte ciddi bozulma olduğunu dile getiren Ekinci, “Son üç yılın kümülatif enflasyon oranı yüzde 100’e yaklaşmakta ya da aşmaktadır. Ülkemizde son 3 yıl kümülatif enflasyon ÜFE’de Aralık 2021’de, TÜFE’de ise Şubat 2022’de yüzde 100 sınırını geçmiş görünüyor. Bu durumda enflasyon muhasebesinin yürürlüğe girmesi gerekiyordu ancak 31 Aralık 2023 tarihine ertelendi” dedi.

■ “Faize vergi yok, üretim cezalandırılıyor”

Yüksek enflasyon dönemlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlemler yapılması gerektiğini aktaran Ekinci, hiçbir iş yapmadan parasını KKM’de değerlendirenlerden vergi alınmayıp faizle para kazanmanın teşvik edildiğini söyledi. Buna rağmen üretip, katma değer yaratan, istihdam sağlayan, ihracat yapanların cezalandırıldığına dikkat çeken Süleyman Ekinci, “Gerçek olmayan, kağıt üzerindeki fiktif kârların mutlaka enflasyondan arındırılması gerekiyor. Eğer, enflasyon muhasebesi yürürlüğe girmezse, ciddi anlamda finansal erime ve satın alma gücü düşen bir reel sektör gerçeği ile karşı karşıya kalacağız” dedi.

“Kazanılmayan paranın vergisi ödeniyor”

Gerçekte kazanmadığı para üzerinden vergisini ödemek zorunda kalan girişimcilerin zayıflayacağını bunun da ister istemez kayıt dışılığa yönelimi artıracağını vurgulayan Ekinci, “Hem çalışma barışının korunması hem haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışı ile mücadele çerçevesinde enflasyon muhasebesinin ertelenmeden yürürlüğe girmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.