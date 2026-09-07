ENG Mineral, yeni yatırımıyla maden ayırma teknolojilerinde yüksek katma değer yaratacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Madencilik, endüstriyel hammadde sektörü, çimento, demir çelik, metalürji, refrakter, gıda, kimya endüstrisi, geri dönüşüm endüstrisi ve birçok alan için makine ve özel sistemler üreten ENG Mineral, aynı zamanda komple anahtar teslimi tesisler de kuruyor.

Sakarya Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekare kapalı alanda üretim tesisi ve Sakarya Üniversitesi Teknokent’te bulunan AR-GE ofisi ile büyümesini sürdüren firma, üretimlerinin yüzde 50’sini 20’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

ENG Mineral kurucusu ve Genel Müdürü Engin Tumbaz, manyetik ayırma teknolojileri, mıknatıs sistemleri ve mineral zenginleştirme alanında dünya pazarlarının güçlü bir markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Önümüzdeki dönemde özellikle Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afrika'nın madencilik açısından gelişmekte olan ülkelerini stratejik pazarlar olarak gördüklerini belirten Tumbaz, şu bilgileri verdi: “Kazakistan ve çevresindeki Orta Asya ülkeleri de bizim açımızdan özellikle önemli. Bu sene Kazakistan’da eylül ayında düzenlenecek olan Mining and Metals Central Asia 2026 fuarında stand açarak katılım sağlayıp orada yeni iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde Mısır ve Afrika pazarlarında da ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Mısır’da lokal partnerlerimizle ilgili bölgede iddialı firmalardan biri olmaya başladık bile. Burada klasik ihracat modelinin ötesine geçmeye çalışıyoruz. Yerel partnerlikler, distribütörlükler, ortak üretim ve gerektiğinde teknoloji transferini içeren modeller üzerinde çalışıyoruz. Amacımız dünyanın farklı bölgelerinde ENG Mineral'in satış ve servis kabiliyetini güçlendirmek ve müşteriye mümkün olduğunca yakın olmak.”

SWIR kamera, yapay zekâ ve görüntü işleme

İhracatta özellikle mineral zenginleştirme ve yüksek performanslı manyetik ayırma çözümlerinde önemli bir potansiyele sahip olduklarını belirten Tumbaz, ürettikleri bir makineyi başka bir ülkeye satmakla aynı zamanda Türk mühendisliği ve teknolojisini de ihraç ettiklerini söyledi.

Engin Tumbaz, 22 yıllık bilgi birikimi ve tecrübe ile dünya pazarlarında ENG Mineral isminin bilinen ve aranan hâle geldiğini ifade etti. Tumbaz, teknoloji donanımlı makineler geliştirerek verimliliği daha da artıracaklarını belirterek şunları söyledi: “Katma değeri daha yükseltmek için makinelerimizi dijitalleştireceğiz. Teknokentteki ofisimizde bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Madencilik sektöründe dünyada hiç olmayan yeni makineler tasarlıyoruz. Elektrostatik ayırma teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Daha ileri bir noktada ise SWIR kamera, yapay zekâ ve görüntü işleme kullanarak mineralleri optik olarak tanıyıp ayırabilen bir sistem geliştiriyoruz. Elementleri birbirinden ayırt edebilen, tuz ile şekeri birbirinden ayırabileceğimiz hassasiyette çok daha ileri teknoloji makineler üreteceğiz. Bu makinelerimizi uzaktan takip edebileceğiz. Akıllı makine devrimi yapmaya gayret ediyoruz. Bu artık bizim sektörde gerekli ve olması lazım. Bu yıl içinde bu sistemi sektöre ve ekonomiye kazandıracağız ve aynı zamanda müşterilerin de verimliliğini artıracağız. Türkiye pazarında iyi bir pozisyondayız. Tercih edilen ve aranan bir firma haline geldik.”

Dünyada üretilmeyen makineler

Engin Tumbaz, ENG Mineral olarak bir taraftan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri devam ederken diğer taraftan da ikinci bir tesis yatırımını tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. 2 bin 500 metrekare alanda inşaatı devam eden yeni üretim tesisinin 150 milyon liralık bir yatırım değerinde olacağını ve 2027’nin ikinci yarısında hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Yeni tesisin ileri teknoloji makinelerin üretim merkezi olacağını ifade eden Tumbaz, şunları söyledi: “Çok fazla Ar-Ge ve inovasyon projeleri yapıyoruz. Bugüne kadar başta Almanya olmak üzere Çin dâhil 20’den fazla ülkeye maden makineleri ihraç ettik. Sektörümüzün ihtiyacı olan ve dünyada üretilmeyen makinaları üretiyoruz. Kilogram değeri 2 dolar, 5 dolar değil daha fazla katma değerli, yüksek teknoloji içeren makinaları üretime yöneldik. Teknoloji donanımlı makineler geliştirerek verimliliği artıracağız. İhracatta kilogram değerimizi yaklaşık 20 dolar seviyelerine çıkardık. Ancak ulaştığımız bu değeri korumayı ve yakın bir zamanda da bu değeri daha yukarılara taşımayı planlıyoruz.”

Güven, Kalite ve Mühendislik

Engin Tumbaz, ENG Mineral’i yalnızca makine üreten bir firma olarak değil, aynı zamanda manyetik ayırma konusunda proses ve teknoloji geliştiren bir mühendislik şirketi olarak tanımladıklarını söyledi. Daha dijital ve akıllı makinelerin üretimi için yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Tumbaz, şunları kaydetti: “Geleceğe yönelik yatırım çalışmalarımız kapsamında Teknokentteki ofisimizi de güçlendiriyoruz. Partner firmamızla birlikte Almanya’da bir laboratuvarımız var. Bu makinalarda denemeler yaparak müşterilerimize sunum yapıyoruz. Yine Mısır’da 1000 metrekarelik bir atölyemiz var. Makinalarımızın anahtar parçalarını burada üretiyoruz. Türk Cumhuriyetleri haricinde Afrika pazarında da daha güçlü olmayı planlıyoruz. Avrupa pazarı için sadece maden sektörü değil, geri dönüşüm sektöründe de derinleşmeyi planlıyoruz. Hedefimiz Türkiye'de geliştirdiğimiz teknolojiyi dünyanın farklı madenlerinde çalışan, güvenilen ve tercih edilen bir Türk mühendislik markasına dönüştürmek. ENG Mineral denildiğinde üç kelimenin akla gelmesini istiyoruz: Güven, Kalite ve Mühendislik.”