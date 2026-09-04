Engelli ve eski hükümlülere 735 bin TL’ye kadar hibe desteği

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

2026 yılının 5. dönem programında farklı alanlardaki projelere destek verilirken, kendi işini kurmak isteyen vatandaşların hazırladığı projeler de hibe kapsamına alınacak.

Engelli vatandaşlara 735 bin liraya kadar hibe

Engelli vatandaşların kendi işini kurmasına yönelik projelere 735 bin liraya kadar hibe verilecek. Bunun yanı sıra mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri de destek programında yer alacak.

Destek teknolojileri, işe uyum ve destekli istihdam projeleri de program kapsamında değerlendirilecek.

Eski hükümlülere iş kurma desteği

Program kapsamında eski hükümlü vatandaşların iş hayatına kazandırılmasına yönelik projelere de destek sağlanacak. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler, 550 bin liraya kadar hibe desteğinden yararlanabilecek.

Korumalı iş yerlerine 905 bin liralık destek

Eski hükümlülere yönelik korumalı iş yeri projeleri için de ayrı bir destek uygulanacak. Bu kapsamda kuruluş sermayesi desteğinin üst limiti 905 bin lira olarak belirlendi. Böylece korumalı iş yeri kurmak isteyenler için sağlanacak kuruluş sermayesi desteği 905 bin liraya kadar çıkacak.

Hibe başvurularında son tarih 16 Eylül

Yeni dönemde eski hükümlülere yönelik başvuru sürecinde de değişikliğe gidildi. Başvuruların dijital ortama taşınmasıyla birlikte eski hükümlü vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Düzenlemeyle başvuru süreçlerinin daha kolay ve hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını 16 Eylül’e kadar tamamlaması gerekiyor.