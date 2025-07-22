Engelsiz İşgücü Uyum Programı başlıyor! 15 bin 162 TL cep harçlığı verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelsiz İşgücü Uyum Programı’nın başlatılacağını duyurdu. Program kapsamında engelli vatandaşlara 15 bin 162 TL cep harçlığı, SGK prim desteği ve iş becerileri eğitimi verilecek.

Engelliler için istihdam kapısı aralanıyor!

Bakan Işıkhan, "Engelsiz İşgücü Uyum Programını hayata geçiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

"15 bin 162 lira cep harçlığı verilecek"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Engelsiz İşgücü Uyum Programına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan,

"Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başlattığımız Engelsiz İşgücü Uyum Programı sayesinde, katılımcılara 14 günlük katılım için 15 bin 162 lira cep harçlığı, SGK prim desteği, iş arama becerileri, iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimleri, ağaçlandırmadan sosyal hizmete, kültürden çevreye uzanan geniş bir yelpazede tecrübe kazanma imkanı sunuyoruz. Programdan, engelli bireyler ya da başvuru şartlarını sağlayan anne veya babadan biri yararlanabilecek. Hedefimiz, 81 ilde 10 bin engelli vatandaşımızın toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek."